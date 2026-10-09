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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:18

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çiftlik çalışanı ve Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten çıkarılması başvurusu yapıldı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 10:18

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, çiftlik çalışanı ve Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten çıkarılması başvurusu yapıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada, çiftlik çalışanı ve Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunuldu.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma yürütülüyor.
Çiftlik çalışanı ve Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow hakkında kırmızı bülten çıkarılması başvurusu yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi

DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, Denizolgun'un ölümünün adli tıbbi yönden yeniden değerlendirilmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırıldı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan tarafından hazırlanan 25 Ağustos tarihli bilirkişi raporunda, 2016 yılında gerçekleştirilen otopsiye ait 145 fotoğraf ve video görüntüsü, dönemin raporları, kriminal incelemeler, olay yeri kayıtları, tanık ifadeleri, 19 Ağustos 2026 tarihli fethi kabir tutanağıyla soruşturma dosyasındaki diğer adli tıbbi belgeler birlikte değerlendirildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi

Raporda, Denizolgun'un otopsi fotoğrafları ve video kayıtlarında, sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan yaklaşık 4x6 santimetre, 3x5 santimetre, 2x4 santimetre ve 1x2 santimetre boyutlarında 4 ayrı ekimotik alan bulunduğu belirtildi.

Söz konusu ekimotik alanların altındaki dokularda da kanama görülmesinin, bu lezyonların ölümden önce meydana geldiğini gösterdiği raporda yer aldı.

Lezyonların büyüklüğü ve göğüsteki yerleşimleri dikkate alındığında, bir kişinin göğse diziyle basıp ağız ve burnu bir yastıkla kapatarak nefessiz bırakması şeklindeki bir ölüm mekanizmasının mümkün olduğu değerlendirmesine de raporda yer verildi.

Raporda, mevcut bulgular ve otopsi tarihindeki ileri derecedeki çürüme durumu göz önünde bulundurulduğunda, Denizolgun'un ağız ve burnunun kapatılması suretiyle kasten öldürülmüş olma ihtimalinin bilimsel ve objektif olarak dışlanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünde kırmızı bülten adımı: Türkmenistanlı seyis için harekete geçildi

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti.

Karar doğrultusunda başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmiş, görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

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ETİKETLER
#adli tıp kurumu
#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ahmet Arif Denizolgun
#Rufat Kadyrow
#İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
#Gündem
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