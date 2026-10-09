Bir kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında darp edildi: Olayın sebebini anlattı

Aksaray'da işinden çıkıp evine dönen kadın, tanımadığı 2 kadın tarafından yol ortasında yeri yatırılıp darp edildi.

Olay, 6 Ekim tarihinde saat 22.40 sıralarında Şeyhamit Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Sema B. kısa süre önce bir alışveriş merkezine girerek işe başladı. Akşam saat işten çıkan kadın evine gitmek içir yola koyuldu.

Nevşehir Caddesine geldiğinde 2 kadının omuz atmasıyla neye uğradığını şaşıran kadın, 2 kadın tarafından yol ortasında yere yatırılıp darp edildi. Mağdur kadın olayı şu sözlerle anlattı:

21:50 sularında evime girerken kapımın önünde kumpas kurmuşlar bana. Kız kardeşi, arkadaşı, kuzeni, iş yerinden bir tane arkadaşıyla beraber evimin önünde beni sıkıştırıyorlar ve orada darp ediyorlar beni. O sırada gücümü kaybedip dengemi de sağlayamadığım için direkt yere yatırdılar. Tekmeler, yumruklar attılar. Yani artık o saatten sonrası bitti. O şekilde vurmaya devam ettiler, yerlerde sürüklediler. Kaçmaya çalıştım. Kaçmaya çalıştığım sırada bıçak gösterdi. Tekrar koşmaya devam ediyorum o sırada. 'Bundan sonra devam edersen' diye de bıçak, silah gösterdi. 'Bir daha' dedi 'bu iş yerine gidersen bundan sonraki sıradaki bu' diyerek onu da gösterdi. Ben koştum o sırada, koşmaya devam ediyorum" dedi.