"Arap Emrah" çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Arap Emrah" olarak tanınan Emrah Sever'in elebaşılığını yaptığı çeteye operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile 272 bin TL nakit para ele geçirildi. Öte yandan, suç örgütüne ait 38 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için talepte bulunulduğu bildirildi.