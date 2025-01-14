Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu yapacaklar dikkat! İşte her ay ödeyeceğiniz tutar ve en net ödeme planı

14 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı olarak ilan ettiği 2025 yılı için müjdeleri açıkladı. Yeni evlenecek çiftlere ilaç olacak sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvuru yeri, tarihi ve şartları netleşti. Faizsiz krediye başvurular açılırken 81 ilden başvuruların alınmaya başladığı duyuruldu. İşte Aile ve Gençlik Fonu'yla 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredi desteği ödeme planı.

Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Yeni evlenenlere 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı belli oldu

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Yeni evlenenlere faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın Aile Yılı olarak ilan ettiği 2025 yılı tüm hanelere ilaç olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı kapsamında düzenlenen tanıtım programında yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL​'lik evlilik kredisi​ verileceği müjdesini duyurdu. Erdoğan ayrıca, bu yıl doğum yardımlarını artırdıklarını ve ilk çocuk için 5 bin TL doğum yardımı yapılacağını da açıkladı. Evlilik hayalleri kuran gençler ise faizsiz kredi için araştırmalara başladı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. İşte gençlerin her ay ödeyeceği tutar ve faizsiz kredi ödeme planı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Ülke genelinde sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü açıldı. Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını tamamlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Evlilik planı yapan gençler için 150 bin TL faizsiz, 4 yıl vadeli kredi sağlanacak. Böylece yeni evlenen çiftler bu destekle mutlu yuvalarının ilk adımlarını atacak.

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARI

Gençler arasında kredi başvurusu onaylanan çiftler, toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği alacak.

Ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapmaya başlayacak. Çiftler her ay 6.250 TL ödeyecekler.

150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi için başvuruları devam ediyor.

150 BİN LİRA EVLİLİK KREDİSİ GELİR ŞARTI

Söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartlar kolaylaştırıldı. Önceden desteğe başvuru şartları arasında, çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Bu oran gelir kriterlerinde düzenleme kapsamında 2.3 asgari ücrete çıkartıldı.