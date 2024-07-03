Sigaraya gelecek zam ortaya çıktı! İşte sigara fiyatlarını belirleyecek maktu ÖTV artış oranı

03 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:09

Kamuda tasarruf düzenlemeleri hız kesmiyor! Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları artık tek çatı altında

Kamuda tasarruf düzenlemeleri hız kesmiyor! Defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıkları artık tek çatı altında

Sigaraya gelecek zam oranı belli oldu.

TÜİK, haziran ay aylık ve yıllık enflasyon oranlarını duyurdu.

Böylece 6 altı aylık üretici enflasyonu yüzde 19,49 olarak gerçekleşti.

Bu veriyle birlikte gelecek ÖTV zammının sigara fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

70 liralık sigaraların fiyatına paket başına gelecek olan zam oranı ortaya çıktı.

Sigaradan alınan maktu vergi tutarı ise 4,8058 liraydı.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liraya yükseldi.

Böylece 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 1 lira civarında zamlanacak.

Bunun satıcılar tarafından raflarda yerini alacak sigara paketlerine 5 lira zam olarak yansıması bekleniyor.

Zam gelmesi halinde bir paket sigaranın 5 ila 10 lira arasında artması öngörüldü.

1 paket sigara üzerindeki vergi yükü hesaplaması şöyle;

Satış fiyatı 70 TL olan sigaranın nispi vergisi (Yüzde 57) 39.90, maktu vergisi (paket başına) 5.74, nispi+Maktu 45.64, KDV 11.67, toplam vergi yükü ise 57.31.