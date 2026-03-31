Günlük yaşamda sıkça başvurulan ağrı kesicilerin masum gibi görünse de özellikle uzun süreli ve yüksek dozda kullanımının kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Toplumda reçetesiz ilaç kullanımının yaygın olması, bireylerin bu tür ilaçları hekim önerisi olmadan tüketmesine neden oluyor. Ancak bu durum, farkında olunmadan kalp sağlığını tehdit edebiliyor" dedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sık ağrı kesici içenler için kötü haber! Pimi çekilmiş bomba gibi Sık kullanılan ağrı kesicilerin, özellikle uzun süreli ve yüksek dozda kullanımının kalp ve damar hastalıkları riskini artırabileceği belirtildi. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) grubundaki ağrı kesiciler tansiyon yükselmesi, damar yapısında bozulmalar ve pıhtılaşma riskinde artışa yol açarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Kalp hastalığı öyküsü olanlar, hipertansiyon hastaları ve ileri yaş grubundakiler ağrı kesici kullanımında doktor kontrolünde olmalıdır. Uzun süreli ağrı kesici kullanımı böbrek fonksiyonlarında bozulma, vücutta sıvı tutulumu ve kalp yükünde artışa neden olabilir. Hiçbir ilaç, doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır, özellikle kronik hastalığı olanlar mevcut ilaçlarıyla etkileşim riskini göz önünde bulundurmalıdır. Ağrı kesici kullanımında doz ve süreye dikkat edilmelidir.

KALP KRİZİ RİSKİ TAŞIYOR

Özellikle nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) grubunda yer alan ağrı kesicilerin, tansiyon yükselmesine, damar yapısında bozulmalara ve pıhtılaşma riskinde artışa yol açabileceğini belirten Yazıcı, bu durumun kalp krizi ve felç gibi ciddi sonuçlara zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Medical Point Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Kalp hastalığı öyküsü olan bireyler, hipertansiyon hastaları ve ileri yaş grubu, ağrı kesici kullanımında çok daha dikkatli olmalıdır. Bu hastalar mutlaka doktor kontrolünde ilaç kullanmalıdır" şeklinde konuştu.

Ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımında böbrek fonksiyonlarında bozulma, vücutta sıvı tutulumu ve buna bağlı kalp yükünde artış gibi problemlerin de görülebileceğini belirten Yazıcı, bilinçsiz ilaç kullanımının sadece mevcut hastalıkları kötüleştirmekle kalmayıp yeni sağlık sorunlarını da tetikleyebileceğini söyledi.

DOKTORA DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN

Toplum sağlığını korumak adına vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, "Ağrı kesiciler dahil olmak üzere hiçbir ilaç, doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Özellikle kronik hastalığı olan bireyler, düzenli kullandıkları ilaçlarla etkileşim riski açısından mutlaka uzman görüşü almalıdır" diye konuştu. Son olarak, ağrı kesici kullanımında doz ve süreye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Erhan Yazıcı, sağlıklı bir yaşam için bilinçli ilaç kullanımının önemine dikkat çekti.