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 | Baran Aksoy

Sınırda binlerce ikinci el araç bekliyor! Hepsinin güzergahı Suriye

Uzak Doğu ülkelerinden gemilerle Hatay'a gelen ikinci el araçlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tırlara yüklenip Suriye'ye taşınıyor. Araçlar, tampon bölgede bulunan Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 09:03
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 09:44

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Uzak Doğu ülkeleri olan; Çin ve Güney Kore başta olmak üzere bölgedeki ülkelerde kullanımları sona eren araçlar, gemilerle İskenderun limanına taşınıyor.

Sınırda binlerce ikinci el araç bekliyor! Hepsinin güzergahı Suriye

Gemilerden teslim alınan araçlar, tırlarla Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na taşınıyor ve buradan da tampon bölgede Suriyeli tüccarlara teslim ediliyor. Suriyeli tüccarlar tarafından teslim alınan araçlar, ülkenin çeşitli bölgesinde yaşayan insanların hayallerindeki araçlar olmak için yola çıkıyor. Suriye'ye araç sevkiyatı hızla devam ederken Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır yoğunluğu sürüyor.

Sınırda binlerce ikinci el araç bekliyor! Hepsinin güzergahı Suriye

"TAMPON BÖLGEYE BIRAKIP GERİ DÖNÜYORUZ"

Her seferde 6 araç taşıdığını ifade eden tır şoförü Aydın Eker, "Ben 27 yıldır tır şoförüyüm. Buraya 2 yıldır araç taşıyorum. Bu araçlar Suriye'de bulunan tampon bölgesine gidiyor. Ayda 3 veya 4 sefer atıyoruz ve her seferde 6 araç götürüyoruz. Araçları tampon bölgesine bırakıp geliyoruz. Savaştan sonra geçişler iyi ve güzel gidiyor. Burada 3 ila 5 gün bekliyoruz. Savaştan önce buraya gelmedim. Bir aydır buraya çalışıyorum. Irak'ta sıfır otoçeker kalmadığı için buraya geldik. Araçları İskenderun limanından yüklüyoruz, buradan da tampon bölgeye bırakıp geri dönüyoruz" dedi.
Araçları İskenderun limanından alarak Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçirdiklerini ifade eden tır şoförü Mehmet Ay, "Ben burada 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Buraya ayda 4 sefer geliyorum, araba taşıyoruz. Ayda 3 sefer karşı tarafa gidiyoruz. Bu araçları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye girdiriyoruz, 4 kilometre ileride tampon bölgeye bırakıp geliyoruz. Araçları İskenderun limanından alıp getiriyoruz. 10 gün içinde 150 araç götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Sınırda binlerce ikinci el araç bekliyor! Hepsinin güzergahı Suriye

"ORTALAMA 350 İLA 400 ARASINDA TIR GİDİYOR"

Ayda ortalama bin 500 aracın Suriye'ye gittiğini ifade eden tır şoförü Abdulali Ay, "Ben 22 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Genellikle tırlarla araç taşıyoruz. Önceden inşaat, tente ve gıda malzemeleri taşıyordum. Ayda 4 sefer yapıyoruz. Ayda ortalama bin 500 araba karşı tarafa gidiyor. Geçmiş yıllara göre yoğunluk ağırlaşmış ve artmış. Burada normalde günde bir sefer yapmamız gerekiyorken buraya gelip 5 gün bekliyoruz. Buradan da ortalama 350 ila 400 arasında tır gidiyor" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#suriye
#ekonomi
#iskenderun
#baas rejimi
#Araç Ihracatı
#Cilvegözü Sınır Kapısı
#Tampon Bölge
#Ekonomi
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