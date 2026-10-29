SISUMMIT 2026’da sürdürülebilirlik ve yapay zeka gündemi

Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Zirvesi – SISUMMIT 2026, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini gençlerle bir araya getirdi. Zirvede, yapay zekânın ekonomiden çevreye, iş dünyasından toplumsal yaşama uzanan etkileri ele alındı. Zirvenin açılışında konuşan Doç. Dr. Murat Levent Demircan, yapay zekânın geleceğin mesleklerini yeniden şekillendireceğini belirterek “Hepimiz birer veri işçisi olacağız” dedi. Yapay zekâ araçlarına erişimin yaygınlaşmasıyla rekabette fark yaratacak unsurun veriyi anlamlı hikâyelere dönüştürmek olacağını vurgulayan Demircan, gelecekte en çok dinlenenlerin en iyi veri hikâyelerini anlatanlar olacağını ifade etti.

Ahmet Çalık Vakfı öncülüğünde 1–17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sekiz oturumluk ücretsiz çevrim içi seminer sprintinin ardından, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında farklı disiplinlerden uzmanları buluşturan SISUMMIT 2026 zirvesi, 26 Ekim’de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çalık Enerji’nin desteğiyle düzenlenen ve bu yılki teması “AI-First Society: Sürdürülebilir ve Yenilikçi Veri Toplumuna Doğru” olarak belirlenen zirvede, yapay zekâ teknolojilerinin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı, Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceği, kurumsal dayanıklılık, çevresel sorumluluk ve insan odaklı dijital dönüşüm konuları gündeme taşındı.

Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezi, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve Noform Academy iş birliğiyle Ahmet Çalık Vakfı öncülüğünde düzenlenen SISUMMIT 2026 Seminer Sprinti, bu yıl yapay zekânın yalnızca şirketleri değil, şehirleri, ekonomileri, eğitim sistemlerini ve toplumların bütününü nasıl dönüştürdüğünü tartışmaya açtı.

Sekiz çevrim içi oturumda etik, kapsayıcı ve insan merkezli yapay zekânın sürdürülebilir kalkınmaya etkisinden veri odaklı karar kültürüne, döngüsel ekonomiden inovasyon stratejilerine uzanan farklı başlıklar ele alındı. Herkese açık ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen seminer sprintlerinin ardından program, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de düzenlenen tam günlük bir zirve ile devam etti. Çalık Enerji’nin desteğiyle gerçekleştirilen zirve kapsamında açılış konuşmalarının yanı sıra dört panel ve beş keynote oturumu gerçekleşti.

“HEPİMİZ VERİ İŞÇİSİ OLACAĞIZ”

Zirvenin açılışında bir konuşma yapan SISUMMIT Akademik Koordinatörü ve Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi Direktörü Doç. Dr. Murat Levent Demircan, yapay zekânın iş dünyasına etkilerini ve geleceğin yetkinliklerini değerlendirdi. Yapay zekânın bazı meslekleri dönüştürürken yeni mesleklerin de ortaya çıkmasını sağlayacağını belirten Doç. Dr. Demircan, “Yapay zekâ acaba işimizi elimizden mi alacak, işsiz mi kalacağız şeklinde sorular soruluyor. Buna hem evet hem hayır olarak yanıt verebiliriz. Tabii geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok mesleği kaybedeceğiz. Ama muhtemelen onlardan çok daha fazlası hayatımıza girecek. Şu bir gerçek ki hepimiz birer veri işçisi olacağız. Bunu sosyoekonomik olarak söylemiyorum. Herkes kendi mesleğini yaparken verinin ön plana çıkmasından, veri ekonomisinden ve özellikle tahmin ekonomisinden bahsediyorum. Veri işçiliği ne demek? Aslında hepimiz birer veri malzemesi, veri analitikçisi, veri görselleştiricisi, veri düzenleyicisi gibi birçok farklı mesleğe sahip olacağız” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA VERİ HİKÂYECİLİĞİ ÖNE ÇIKACAK”

Yapay zekâ araçlarına erişimin kolaylaşmasıyla rekabette fark yaratacak unsurun veriyi anlamlı hikâyelere dönüştürmek olacağını ifade eden Demircan, şöyle devam etti:

“Yapay zekâ aynı zamanda çok ciddi anlamda bir demokratikleşmeyi de beraberinde getiriyor. Yani ne demek bu? Aslında hepimiz ChatGPT, Claude ve benzeri birçok üretken yapay zekâya çok hızlı bir şekilde erişebiliyoruz. O zaman bu yapay zekâ yarışını kim kazanacak? Daha önce kamp ateşi etrafında dostlarla toplandığımızda en iyi hikâyeyi anlatan kişi en çok dinlenirdi. Muhtemelen bundan sonraki yaşantımız boyunca en iyi veri hikâyelerini anlatanları dinleyeceğiz diye tahmin ediyorum. İyi bir veri hikâyesi oluşturmak için mühendislik, matematik, veri bilimi gibi şeyler yeterli değil. Sanat, edebiyat, tarih, teoloji, felsefe, sosyoloji, şiir, roman gibi birçok alanda da kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor.”

YAPAY ZEKÂDA YETENEK KADAR SORUMLULUK DA ÖNEMLİ

Doç. Dr. Murat Levent Demircan’ın ardından Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Doç. Dr. Ali Coşkun’un açılış konuşmalarıyla devam eden zirvenin ilk ana konuşmasını Çalık Enerji Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Abacı gerçekleştirdi.

Abacı, “AI-First Society: İnsanlığın Yeni İşletim Sistemi” başlıklı konuşmasında yapay zekânın enerji tüketimi, veri güvenliği, otonom sistemler ve etik sorumluluklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle enerji ihtiyacının da katlanarak arttığını belirten Abacı, gelecekte teknolojik rekabetin yalnızca daha başarılı modeller geliştirmekle değil, bu modelleri sürdürülebilir biçimde çalıştırabilecek altyapıya sahip olmakla da şekilleneceğini vurguladı. Yapay zekânın ürettiği hatalı bilgiler, veri güvenliği riskleri ve otonom sistemlerin geri alınamaz sonuçlar doğurabilecek eylemlerine değinen Abacı, sistemlerin gerçek dünya koşullarında aşamalı olarak test edilmesinin önemini ifade etti. Yapay zekâ dönüşümünü bilginin eyleme dönüşmesi, dijital ve fiziksel dünyanın entegrasyonu, insan deneyimi ve yeni bir toplumsal sözleşme olmak üzere dört temel unsur üzerinden değerlendiren Abacı, teknolojik yetkinlik ile karar verme yetkisinin birbirinden ayrılması gerektiğini belirtti. Abacı, konuşmasını yapay zekâ sistemlerinin yalnızca teknik kapasitelerinin değil, yetkilerinin ve sorumluluklarının da dikkatle tanımlanması gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

AKADEMİ, İŞ DÜNYASI VE LİSELİLER AYNI PLATFORMDA BULUŞTU

SISUMMIT 2026 zirvesi; akademisyenleri, iş dünyası profesyonellerini ve gençleri aynı çatı altında topladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve seminer sprintinde başarılı olan lise öğrencileri ise herkese umut verdi. Dört panel ve beş keynote oturumundan oluşan programda yapay zekâ, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, veri bilimi, döngüsel ekonomi, müşteri deneyimi ve inovasyon gibi alanlar farklı perspektiflerden değerlendirildi.

“Sürdürülebilir Bir Geleceği Yapay Zekâ ile Yeniden Tasarlamak” panelinde TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik ve İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan, Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan ile Silk & Cashmere Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zekâ Danışmanı Ferhat Zamanpur bir araya geldi. Panelde yapay zekâ ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişki, kurumsal dönüşüm ve teknolojinin geleceğin iş modellerine etkisi ele alındı.

TÜRKİYE’NİN DERİN TEKNOLOJİ GELECEĞİ GÜNDEMDEYDİ

Zirvenin dikkat çeken oturumlarından biri, “Builder Çağı: Yapay Zekâyla Sıfırdan Değer İnşa Etmek ve Türkiye’nin Derin Teknoloji Geleceği” paneli oldu. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Haklıdır, AI SOFT Teknoloji A.Ş. Kurucu Ortağı ve CEO’su Esin Yılmaz ile İnteraktif Grup Kurucusu Okan Tübek’in katıldığı panelde, yapay zekâ temelli yeni girişimler, teknoloji üretimi ve Türkiye’nin derin teknoloji ekosisteminin gelişimine yönelik fırsatlar gündeme geldi.

“Kesintisiz Gelecek: Operasyonel Dayanıklılıktan Anlamlı Müşteri Deneyimine” başlıklı panelde ise Fuzul Holding Kurumsal Mimari Direktörü Özgüven Saymaz, Arkas Holding Sürdürülebilirlik Direktörü Serra Tükel ve TAV Havalimanları Müşteri Deneyimi ve Çağrı Merkezi Başkanı Şirin Ayça Sayılır yer aldı. Oturumda değişen teknoloji ve iş koşulları karşısında kurumların dayanıklılığı ile müşteri deneyiminin dönüşümü değerlendirildi.

YAPAY ZEKÂNIN GÖRÜNMEYEN ÇEVRESEL MALİYETİ: SU TÜKETİMİ

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri de yapay zekâ teknolojilerinin çevresel etkileri oldu. Ford Otosan Veri Bilimcisi Doruk Ölçmener ile Ürün Döngüselliği ve Yaşam Döngüsü Değerlendirme Mühendisi Derya Dilara Ataş, “Yapay Zekânın Görünmeyen Su Ayak İzi” başlıklı konuşmalarıyla dijital teknolojilerin çevresel maliyetlerine dikkat çekti. Yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için ihtiyaç duyulan altyapının su kaynakları üzerindeki etkisi, teknolojik ilerleme ile doğal kaynakların korunması arasındaki dengenin önemini gündeme getirdi.

“Sorumlu Teknoloji, Sorumlu Vatandaş, Yaşanabilir Bir Dünya” panelinde ESG PM Sürdürülebilirlik Danışmanı Mert Güller ile Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu ve Prof. Dr. Arzu Tektaş bir araya geldi. Panelin odağında teknolojik gelişmelerin etik, çevresel ve toplumsal sorumluluklarla birlikte değerlendirilmesi yer aldı. Sürdürülebilir bir dijital gelecek için yalnızca teknolojik kapasitenin değil, bireylerin, kurumların ve toplumun dönüşüme yaklaşımının da önem taşıdığına dikkat çekildi.

İNOVASYONUN YENİ YÜZÜ: MİZAH, SANAT VE HİKÂYE ANLATICILIĞI

SISUMMIT 2026, teknoloji ve sürdürülebilirliği yalnızca bilimsel ve ekonomik boyutlarıyla değil, yaratıcılık ve insan deneyimi üzerinden de ele aldı.

Mizah Atölyesi’nden Cengiz Ferhat Altay, “Sürdürülebilir Sündürülebilirlik :)” başlıklı konuşmasıyla sürdürülebilirlik kavramına mizahi bir perspektif kazandırırken Tasalanma Tasarla Kurucusu Melda Göknel, “Sanat Tarihinden İnovasyon Dersleri: Bir Tablo Ne Anlatır?” başlıklı sunumuyla sanat ve inovasyon arasındaki ilişkiye odaklandı.

Brand Story Agency Kurucusu, Marka ve Hikâye Tasarımcısı Özgür Ahmet Köse ise “Yapay Zekâ Çağında Tükenmeyen Kaynak: Hikâye” başlıklı konuşmasıyla teknoloji çağında insan yaratıcılığının ve hikâye anlatıcılığının önemini gündeme taşıdı.

GELECEĞİN VERİ TOPLUMU İÇİN ORTAK AKIL

İş dünyası, akademi ve teknoloji ekosistemini aynı platformda buluşturan SISUMMIT 2026, yapay zekânın sunduğu fırsatlarla birlikte ekonomik, çevresel ve toplumsal sorumlulukların da değerlendirilmesine zemin hazırladı. Zirvede ele alınan konular, geleceğin veri toplumunun yalnızca gelişmiş teknolojilerle değil, sürdürülebilirlik, etik ilkeler, yenilikçi düşünce ve disiplinler arası iş birlikleriyle şekilleneceğine işaret etti.

KATILIMCILARA ÜNİVERSİTE ONAYLI BELGE

SISUMMIT 2026’nın çevrim içi Seminer Sprinti’ne katılanlar için akademik katılım ve başarı kriterleri de uygulandı. Sekiz oturumluk programa en az yüzde 70 oranında katılan ve program boyunca gerçekleştirilen ödev değerlendirmelerinde en az yüzde 70 başarı sağlayan katılımcılar, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi ile Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon Merkezi onaylı “SISUMMIT 2026 Katılım Belgesi” almaya hak kazandı. Konuşmaların ardından başarılı katılımcılara sertifikaları sunuldu. Seminer sprintine katılan yaklaşık 5 bin kişiden yaklaşık bini katılım belgesi almaya hak kazanırken zirveye gelen 500 katılımcıya sertifikaları sahnede takdim edildi.

