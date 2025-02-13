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Son dakika | Ankara’da toplu ulaşıma zam

Son dakika haberi: Ankara’da toplu ulaşım ücretlerine 16 Şubat Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Buna göre tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu. İşte yeni tarifenin detayları...

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Son dakika | Ankara’da toplu ulaşıma zam
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:34

Son dakika haberine göre Ankara’da toplu ulaşıma zam geldi. Tam bilet 26 lira, öğrenci bileti 13 lira oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

"Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir. Özel işletmecilerin sürdürülebilirlik talepleri ve EGO Genel Müdürlüğü’nün maliyet analizleri sonucunda, 16 Şubat 2025’ten itibaren tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlenmiştir.

100 BİNİŞLİK DESTEĞE DEVAM

Asgari ücretle geçinen ve belediyemizden destek alan vatandaşlarımız için yeni bir uygulama başlatılmıştır. “Asgari Ücret Destek Paketi” kapsamında destek alan vatandaşlarımızın otobüs kartlarına aylık 50 biniş yüklenmeye başlanacaktır. Ayrıca, sosyal destek alan ailelerin ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 100 binişlik abonman desteği sunulmaya devam edecektir.

ÖĞRENCİ ABONMAN 350 TL OLDU

Öğrenci dostu tarifemizi koruyarak, aylık sınırsız öğrenci abonman ücreti yalnızca 350 TL olarak belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimiz için en avantajlı ulaşım imkânı sunulmaya devam edilecektir.

Özel Halk Otobüsü esnafına vereceğimiz destek de devam edecektir. EGO’dan yapılan açıklamaya göre de vatandaşlarımızın ulaşım kartlarına banka ve kredi kartı ile bakiye yüklemelerinde herhangi bir komisyon ücreti alınmayacaktır.



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Sıkça Sorulan Sorular

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen ay toplu taşıma için yüzde 35'lik oranda zam uyguladı. Buna göre tarifede farklılık yaşandı. Milyonlarca vatandaş zamlı ücretleri araştırdı. TAM ABONMAN NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2025? Bugün uygulanan yüzde 35 zam sonrasında fiyatlar şöyle oldu: Tam bilet: 27 TL Öğrenci: 13,17 TL Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
ETİKETLER
#toplu taşıma
# Ankara
#sorgulama
#Fahiş Zam
#Ekonomi
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