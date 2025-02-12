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 | Mutluhan Yildiz

Son dakika | Emekliye bayram ikramiyesi için kritik tarih belli oldu!

Son dakika haberi: Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrilirken kritik tarih belli oldu. İkramiyenin belirleneceği kritik tarih 21 Şubat oldu.

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Son dakika | Emekliye bayram ikramiyesi için kritik tarih belli oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 18:02

Son dakika haberine göre, Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Düzenleme 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Türkiye’de milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 6 bin lira ikramiye alıyor. Her yıl iki kez ödenen bu destek için 2025’te artış beklentisi giderek güçlenirken, hükümetin bu konuda bir çalışma yürüttüğüne dair kulis bilgileri paylaşılmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada net bir rakam vermekten kaçınırken, bayram ikramiyeleri üzerine çalışmaların sürdüğünü resmen doğruladı. Ancak, yeni miktarın ne zaman kesinleşeceğine dair net bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 21 Şubat’ta Giresun’da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme alınacak.

Haberin ayrıntıları geliyor...

Sıkça Sorulan Sorular

Asgari ücret ne kadar?
27/12/2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete'de "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" yayımlandı. Buna göre, 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir
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ETİKETLER
#emekli
#düzenleme
#ramazan bayramı
#Ekonomi Koordinasyon Toplantısı
#Ekonomi
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