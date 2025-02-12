Son dakika | Emekliye bayram ikramiyesi için kritik tarih belli oldu!

Son dakika haberine göre, Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Düzenleme 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

Türkiye’de milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 6 bin lira ikramiye alıyor. Her yıl iki kez ödenen bu destek için 2025’te artış beklentisi giderek güçlenirken, hükümetin bu konuda bir çalışma yürüttüğüne dair kulis bilgileri paylaşılmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada net bir rakam vermekten kaçınırken, bayram ikramiyeleri üzerine çalışmaların sürdüğünü resmen doğruladı. Ancak, yeni miktarın ne zaman kesinleşeceğine dair net bir açıklama yapılmamıştı.

Edinilen bilgilere göre, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 21 Şubat’ta Giresun’da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme alınacak.

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