Son dakika: Hazine ve Merkez Bankası'ndan yeni adım! Ortak çalışma başlatıldı

Merkez Bankası tahvil piyasasında likiditenin artırılması için TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Merkez Bankası, tahvil piyasasını güçlendirmek için TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı. İhaleler ile piyasadaki likiditenin artırılması hedefleniyor.

TAHVİL PİYASASINA DOPİNG

Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı. Kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması amaçlanıyor. Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsayacak. Çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işlemesini sağlayacak. Öte yandan TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı gerçekleştirecek.