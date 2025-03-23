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 | Yusuf Özgür Bülbül

Son dakika | SPK’dan Borsa İstanbul'a yönelik önemli kararlar

Son dakika haberi: Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine piyasanın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla bir dizi önlem aldı…

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Son dakika | SPK’dan Borsa İstanbul'a yönelik önemli kararlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 23:23

Son dakika haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olmak üzere bazı kararlar aldı. Buna göre, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı. Halka açık ortaklıkların pay geri alımları kolaylaştırıldı.

SPK'den yanıltıcı haber yapanlar ve bu haberleri yayanlara ilişkin açıklama

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZ KAYNAK ESNEKLİĞİ

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnek bir şekilde uygulanmasına karar verildi. SPK'nın bu kararları almasındaki temel amaç, son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalanmaların önüne geçmek ve piyasa istikrarını sağlamak olarak belirtildi.

https://x.com/spkgovtr/status/1903897063018103199?s=48

SPK'nın Borsa İstanbul'daki işlemleri sürekli olarak takip ettiği ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

SPK NEDİR?
Sermaye Piyasası Kurulu, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur.
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#Ekonomi
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