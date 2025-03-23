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Ekonomi
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için araçları kullanacağız

TCMB ile Türkiye Bankalar Birliği arasında teknik toplantı yapıldı. Toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

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Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı: İstikrar için araçları kullanacağız
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 18:49

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

Merkez Bankası toplam rezervleri belli oldu | TGRT Haber

"İSTİKRAR" VURGUSU

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MERKEZ BANKASININ GÖREVİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur.
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#Ekonomi
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