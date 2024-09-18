Son dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret açıklaması! Kalıcı ateşkes vurgusu dikkat çekti

18 Eylül 2024 13:57 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:50

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını yeniden hatırlattı. Açıklamada, "İsrail için gümrük sistemi kapalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin yeniden başladığı veya da başlayacağı yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı. İsrail ile ihracat​ ve ithalat​ işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını hatırlatan Bakanlık, bu konunun aksi yönünde çıkan haberlere ve iddiaları yalanladı.

"İSRAİL İÇİN GÜMRÜK​ SİSTEMİ KAPALIDIR"

İsrail ile ticaretin durdurulması yönündeki kararın Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes ilan edilinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağının altı çizilen açıklamada, “2 Mayıs 2024 tarihinden sonra ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail’den ülkemize ulaşan hiçbir İsrail sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır. İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye​ İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Diğer taraftan Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır”