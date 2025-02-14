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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Son dakika: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında hükümete ve ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle 'yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:05

Son dakika haberine göre, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında da resen soruşturma açtı.

TÜSİAD BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a hükümete ve ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle 'yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın hükümete ve ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri gündemdeki yerini korurken Orhan Turan hakkında "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında da resen soruşturma açtı.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

Orhan Turan, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğinde konuştu. Konuşmasında son dönemde yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere değindi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını ifade etmişti.

İLK TEPKİ BAKAN TUNÇ'TAN GELMİŞTİ

Konuşmalara ilk tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olmuştu.

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#Ekonomi
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