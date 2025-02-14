Son dakika! İhtiyaç kredisi çekecekler müjde: BDDK açıkladı

BDDK, ihtiyaç kredisi limitlerinde güncelleme yaptı ve vadeleri uzattı. Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak yeniden belirlendi.

BDDK’DAN İHTİYAÇ KREDİSİ VADELERİNİ UZATTI

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamalarını güncelledi ve vadeleri uzattı. Limitlerde güncellemeye göre vadeler şöyle uzadı;

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirası ve altında olan krediler için 36,

- Kredi tutarı 125.000 Türk Lirasının üzerinde olup 250.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan krediler için 24,

- Kredi tutarı 250.000 Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12.

EN SON LİMİTLER HAZİRAN 2022’DE BELİRLENMİŞTİ

En son limitler Haziran 2022’de tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirlemişti.

Yeni güncellemeye göre vadeler 125 bin TL altı 36 aya çıkarılırken, 125 bin ila 250 bin TL aralığındaki limitler 24 ay oldu. 250 bin TL üzeri de 12 ay olarak kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular İhtiyaç kredisi 60 ay vade olur mu? 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.