Sosyal medyada damacana su tartışması çıktı! Mahfi Eğilmez ile kullanıcı arasında 'damacanaya zam' atışması

20 Haziran 2024 15:28 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:28

Sosyal medyada bağımsız denetçilik yapan Yusuf Ayırkan'ın "Damacana suya neden zam geliyor" sorusunu sordu, Mahfi Eğilmez nedeni açıkladı.

Eğilmez'in cevap tweeti tartışmanın da fitilini ateşledi. Sosyal medyada damaca su tartışması çıktı.

DAMACANA SU FİYATLARINA ZAM

Zam fırtınası damacana suya da sıçradı.

2023 yılının Mayıs ayında 74 TL olan bir markanın damacana su fiyatı %29 artış ile 96 TL’ye ulaştı.

Bazı markaların damacana su fiyatı neredeyse 100 lirayı buldu.

BAĞIMSIZ DENETÇİ ZAMMI SORDU MAHFİ EĞİLMEZ CEVAP VERDİ

Damacanaya gelen zammın ardından Sosyal medyada bağımsız denetçilik yapan Yusuf Ayırkan'ın "Damacana suya neden zam geliyor" sorusunu sordu.

Ayırkan'ın, “Döviz stabil, enerji fiyatları artmadı, asgari ücrete henüz zam yapılmadı. Bu neyin zammı” sorusuna deneyimli ekonomist Mahfi Eğilmez cevap verdi.

Eğilmez’in durumun sadece açgözlülükle açıklanamayacağının altını çizdi.

SOSYAL MEDYADA EKONOMİ TARTIŞMASI

Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğimez, Yusuf Ayırkan 'ın X (Twitter) mesajına verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı;

"Yüzde 100 haklısınız ama üretici ve satıcılar gerçek enflasyonun açıklandığı gibi olmadığını ve dolayısıyla kurun bu bastırılmış haliyle devam edemeyeceğini görüyor ve kuru 40-45 TL olarak alıp fiyatlarını ona göre ayarlıyorlar. Gerçekleri sakladığımız sürece olacak olan budur”

Eğilmez, yaşanan diyaloğun ardından başka bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada daha kapsamlı bir mesaj yayınlayan Eğilmez, "X’deki izleyicilerimle aramızda bir tartışma çıktı. Bir okur damacana suya gelen büyük fiyat artışından şikâyetçi olup bunu satıcıların aç gözlülüğüne bağlayınca ben de yanıt olarak ortada aç gözlülükten farklı bir durum olduğunu yazdım. Böylece de Pandora’nın kutusu açılmış oldu" dedi.

Eğilmez durumu maddeler halinde şöyle açıkladı;