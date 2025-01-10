SPK bir şirketin daha halka arzını onayladı

10 Ocak 2025 11:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:11

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin satış fiyatını 38,70 liradan ilk halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu​ (SPK), hastane işletmeciliği ve müteahhitlik sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen İnşaat'ın halka arz​ başvurusunu onayladı. SPK'nın Perşembe akşamı yayımladığı bültene göre, halka arz kapsamında şirket sermayesinin 636,5 milyon TL'ye yükseltilmesi için 66,8 milyon TL nominal değerinde yeni hisse ihraç edilecek. Bunun yanı sıra, mevcut ortaklardan Akfen Holding’e ait 28,6 milyon TL nominal tutarında hisse de satışa sunulacak.

HALKA ARZ FİYATI

Halka arz, hisse başına 38,7 TL fiyatla gerçekleştirilecek. Ek satış opsiyonu da dahil olmak üzere tüm hisselerin satılması durumunda halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL’ye, yani yaklaşık 105 milyon dolara ulaşacak. Bu durumda şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 olacak.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM ALANLARI

Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri üç ana alanda kullanmayı planlıyor:

BORÇ ÖDEMELERİ: Gelirin yüzde 35-45’i borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılacak.

Gelirin yüzde 35-45’i borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılacak. YATIRIM FİNANSMANI : Gelirin yüzde 55-65’i yatırımların finansmanı için ayrılacak. Bu kapsamda, şirket yeni varlıklar satın alabilir veya mevcut varlıkların genişletilmesine yönelik yatırımlar yapabilir.

: Gelirin yüzde 55-65’i yatırımların finansmanı için ayrılacak. Bu kapsamda, şirket yeni varlıklar satın alabilir veya mevcut varlıkların genişletilmesine yönelik yatırımlar yapabilir. İŞLETME SERMAYESI: Gelirin yüzde 15’e kadar olan kısmı işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Akfen İnşaat’ın halka arzı, şirketin büyüme hedeflerine yönelik finansman ihtiyacını karşılamayı ve sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.