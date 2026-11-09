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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:20

SPK'dan fon yatırımcılarına uyarı! "Öncelikli ödeme" vaadiyle dikkatleri çekiyorlar

SPK, tasfiye kararı verilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilerin dolandırıcılar tarafından hedef alındığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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SPK'dan fon yatırımcılarına uyarı!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 19:20

(SPK), son dönemde fon yatırımcılarına yönelik alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşarak girişiminde bulunanlara karşı uyarıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

SPK'dan fon yatırımcılarına uyarı! "Öncelikli ödeme" vaadiyle dikkatleri çekiyorlar

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon yatırımcılarına yönelik alım satıma kapatılan fonlardaki paraları dolandırmaya çalışanlara karşı uyardı.
Dolandırıcılar, fon yatırımcılarına telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşarak ödeme süreçlerine aracılık etme, ödemeleri hızlandırma veya öncelik sağlama vaatlerinde bulunuyor.
SPK, söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçlerinin yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütüldüğünü ve bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmediğini belirtti.
Yatırımcılara, ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri ve bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları tavsiye edildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
SPK'dan fon yatırımcılarına uyarı! "Öncelikli ödeme" vaadiyle dikkatleri çekiyorlar


FONDA PARASI BULUNAN VATANDAŞLARA DOLANDIRICILARDAN TUZAK

SPK tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde Kurulumuzca tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu () ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilere telefon, kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla ulaşılarak, ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya yatırımcılara öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulmak suretiyle menfaat temin edilmeye çalışıldığına ilişkin bilgiler edinilmiştir. Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir. Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgiler için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşılması halinde kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#dolandırıcılık
#cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kurulu
#Tefas
#Fon Yatırımcıları
#Ekonomi
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