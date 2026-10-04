SPK’dan iddialara yalanlama: Yatırımcı Tazmin Merkezi düzenlemesi yeni değil

SPK, ‘YTM malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026’da ilk kez düzenlendiği’ yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu hükmün 30 Aralık 2012’den itibaren Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 6 Haziran 2013’ten itibaren ise YTM’ye ilişkin yönetmeliklerde yer aldığını açıkladı.

HÜKÜM 2012 YILINDAN BU YANA YÜRÜRLÜKTE

Konuya ilişkin SPK’dan yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026’da ilk kez düzenlendiği’ yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine, YTM malvarlığının korunmasına ilişkin hüküm 2026 yılının Temmuz ayında ilk kez düzenlenmiş değildir. Bu hüküm, 30.12.2012 tarihinden itibaren SPKn’unda, 06.06.2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır. Kamuoyunda saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/spkgovtr/status/2106720769715970407