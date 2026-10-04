İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetim süreçlerinde görev ve sorumlulukların aksatıldığı iddiasıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında bürokratik süreci başlattı. Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, yatırım fonlarının denetim mekanizmalarında görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine dair "açık ve yeterli emareler" tespit edildiği vurgulandı.

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HABERİN ÖZETİ Eski SPK Başkanı Ömer Gönül için soruşturma izni talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım fonlarının denetim süreçlerinde sorumlulukların aksatıldığı iddiasıyla SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında bürokratik süreci başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında bürokratik süreci başlattı. Bu süreç, yatırım fonlarının denetim süreçlerinde görev ve sorumlulukların aksatıldığı iddiasıyla başlatıldı. Başsavcılık yazısında, yatırım fonlarının denetim mekanizmalarında görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine dair "açık ve yeterli emareler" tespit edildiği vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin "açık ve yeterli emareler" bulunduğunu belirttiği SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.

FON SORUŞTURMASINDAKİ İNCELEMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Talep yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde manipülatif eylemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbar ve araştırmalar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda işlem gören hisseler ile TEFAS'a açık ve kapalı fonlara ilişkin incelemeler yapıldığı, fonlar ile hisselerin entegreli hareketlerinin de incelendiği kaydedildi.

Söz konusu eylemlerin, "Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini Aklama" suçları "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Talep yazısında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetleri ile piyasa ve fiyat hareketlerinin gözetiminin önemine dikkat çekildi. Kurul tarafından 2024 yılından 2026 yılının Eylül ayına kadar Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif eylemler gerçekleştirildiği yönünde raporlar düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulduğu belirtildi.

Yazıda, Tera Portföyü Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonların yer aldığı süreçte yatırımcıların mağduriyet yaşadığı yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.

Başsavcılıkça, hakkında ön inceleme yapılması istenen Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi ve konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla soruşturma izni verilmesi talep edildi.