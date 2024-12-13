SPK'dan kripto para borsalarına erişim engeli!

13 Aralık 2024 10:42 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:49

SPK, Türkiye'de faaliyet gösterebilmek için gerekli lisans başvurularını yapmayan ve arasında MEXC, Coinex, Bitmart, Bitmex, Poloniex, Huobi ve HTX gibi tanınmış kripto para borsalarının bulunduğu platformlara erişim engeli koymak amacıyla hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

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Sermaye Piyasası Kurulu​ (SPK), Türkiye​'deki yerleşik kişilere internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmeti sunduğu tespit edilen platformlara karşı erişim engellemeleri başlatma kararı aldı. Bu karar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ve 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak alındı. SPK'nın açıklamasına göre, dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip MEXC, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex, Huobi, Biconomy, Bitrue, Bitunix, BloFin, BTCC, BTSE, CoinW, FameEX, Hotcoin, HTX, KCEX ve WOO X gibi kripto para platformları da bu kapsama alındı. Kurul, söz konusu platformlarla ilgili gerekli hukuki işlemleri başlatacağını duyurdu.

LİSANS VE İZİNLERİ ALMALARI GEREKİYOR

SPK'nın söz konusu kripto para platformlarını engelleme kararını dayandırdığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor. Bu madde, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli standartları sağlamasını amaçlıyor. Bu standartlar arasında, platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.

GEÇİCİ LİSTE BAŞVURULARI SONA ERDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan İstanbul merkezli hukuk bürosu Tevetoğlu Legal şu bilgileri paylaştı:

"SPK, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli koşulları yerine getirmesini talep etmektedir. Bu koşulların başında, ilgili platformların SPK tarafından oluşturulan Geçici Liste’ye dahil olması gelmektedir. Söz konusu liste, tam lisanslama süreçleri henüz tamamlanmamış olan mevcut geçiş döneminde faaliyet gösteren platformları düzenleyici çerçeve altına alarak bir anlamda “geçiş dönemi onayı” fonksiyonu üstlenmektedir.

Henüz tam yetkilendirilmemiş olmakla birlikte, bu listeye giren platformlar SPK’nın gözetim ve denetimine açık bir şekilde faaliyetlerini sürdürürler.

Geçici Liste’ye başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte, listeye dahil olamamış platformların artık Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yasal zeminde faaliyet göstermesi mümkün değildir. Bu durum, Türkiye pazarına girmek veya faaliyetlerini sürdürmek isteyen tüm aktörlerin, öngörülen standartları karşılama mecburiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Böylece piyasada faaliyet göstermek isteyen platformlar, SPK’nın belirlediği düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalmakta; uyum sağlamayanlar ise Türk yatırımcılara yönelik faaliyetlerini sürdürememektedir. Lisans yükümlülüklerinin belirlenmesiyle birlikte, Geçici Liste’de yer alan platformlar lisans süreçlerine geçebilecek ve tam anlamıyla yetkilendirilmiş bir şekilde Türkiye’de hizmet sunma imkânı elde edeceklerdir."

İşte SPK'tarafından engelleme kararı alınan 108 kripto para ve foreks sitesinin listesi: