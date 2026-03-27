Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

SPK’dan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ek süre

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi almaları için verilen süre ile platformların saklama kuruluşları ile sözleşme imzalayarak teknik süreç ve entegrasyonları sağlamaları için verilen süreyi uzattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 02:43
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 02:47

HABERİN ÖZETİ

SPK’dan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ek süre

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Denizbank AŞ'nin 25 milyar liralık ve 5 milyar dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 900 milyon liralık, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ'nin 250 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 300 milyon liralık ve Güriş Holding AŞ'nin 350 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren SPK, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 21,10 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Global MD Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Meksa Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ve Sparta Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşılayan SPK, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fonun paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Risk Yönetim Biriminde yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi nedeniyle Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 3 milyon 5 bin 380 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 8 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ'nin "Yapı Kredi Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

SPK'DAN KRİPTOYA EK SÜRE

SPK, platformların saklama kuruluşları ile sözleşme imzalayarak teknik süreç ve entegrasyonları sağlamaları için verilen süre ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi almaları için verilen sürenin uzatılmasına karar verdi.

ETİKETLER
#halka arz
#sermaye artırımı
#kripto varlık
#Spk
#Borçlanma Aracı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.