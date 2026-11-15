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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 20:29

SPK'dan tasfiyedeki fonlardaki pay satışlarıyla ilgili açıklama

SPK, olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerindeki payların ilgili şirketlere geri alım yoluyla satılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada işlemlerde son işlem gününün borsa kapanış fiyatının esas alındığı belirtilirken uygulama ile satış baskısını sınırlandırmayı ve fon yatırımcılarının menfaatlerini korumayı amaçlandığı vurgulandı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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SPK'dan tasfiyedeki fonlardaki pay satışlarıyla ilgili açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 20:29

(), olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklama yaptı.

SPK tarafından yapılan açıklamada, basında yer alan bazı haberlerde SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. 

Açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların miktarları ve ilgili payların piyasa derinliği ile likidite şartları dikkate alınmaksızın doğrudan borsada satışa konu edilmesinin, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabileceği ifade edildi. 

"OLUMSUZ FİYAT ETKİLERİNİN SINIRLANDIRILMASI AMAÇLANDI"

SPK tarafından kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca fon portföylerinde bulunan payların borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkanı tanınmak suretiyle, piyasa şartlarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılmasının ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunmasının amaçlandığı vurgulandı.

 

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#yatırım fonları
#sermaye piyasası kurulu
#Spk
#Tasfiye
#Halka Açık Ortaklıklar
#Ekonomi
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