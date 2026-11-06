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Ekonomi
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:34

SPK'den tasfiye kapsamı dışındaki kapalı fonların yeniden açılma süreciyle ilgili açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayan ancak alım satıma kapalı durumdaki fonlarının tekrar işleme açılabilmesi için şirketlerin Ziraat Bankası'na başvurması gerektiğini bildirdi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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SPK'den tasfiye kapsamı dışındaki kapalı fonların yeniden açılma süreciyle ilgili açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:34

(SPK), A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım satıma kapalı olan fonlarının yeniden işleme açılabilmesi yapılması gerekeni duyurdu.

SPK açıklamasında, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında işleme kapalı fonların yeniden açılmasına yönelik yanlış yönlendirmeler yapıldığının görüldüğü aktarıldı.

SPK'den tasfiye kapsamı dışındaki kapalı fonların yeniden açılma süreciyle ilgili açıklama

Açıklamada, kurulun 17 Eylül tarihli kararlarıyla A1 Capital, Bulls, Pardus, Atlas, Hedef, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı anımsatıldı.

"ŞİRKETLERİN ZİRAAT BANKASI'NA BAŞVURMASI GEREKİYOR"

30 Eylül'de A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fonların tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, ilgili portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayıp TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapanmış olan fonlarının tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eşzamanlı işleme açılabileceği, işleme açılma tarihinin ve fon katılma payı alım/satım esaslarının fon portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirleneceği ilan edilmiştir. 

Bu çerçevede, ilgili fonların TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında işleme açılabilmesi için A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ tarafından 'na başvurulması ve söz konusu başvuruların Banka tarafından Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir."

 

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#ziraat bankası
#sermaye piyasası kurulu
#A1 Capital
#Bulls
#Pardus
#Ekonomi
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