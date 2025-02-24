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 | Kübra Çelepi

Su faturası yüksek gelen haneler dikkat! 'Kirleten öder' sistemi için yeni tarih belli oldu

Su tasarrufunu teşvik etmek için 'Kirleten öder' sistemi 31 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek ve su tüketimi ve atık miktarı arttıkça fatura bedeli artacak. Böylece yüksek tüketim yapan haneler ve işletmeler daha fazla ödeme yaparken, düşük tüketimli aboneler için maliyetler daha kontrollü olacak.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan 'Kirleten öder' sisteminin 31 Aralık 2026'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

KİRLETEN ÖDER SİSTEMİ 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su ve atık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan "Kirleten öder" sisteminin 31 Aralık 2026'da yürürlüğe gireceğini açıkladı. Başlangıçta 2024 yılı sonunda uygulanması planlanan sistem, yapılan değerlendirmeler sonucu iki yıl ertelendi.

SU TÜKETİMİ ARTTIKÇA FATURA YÜKSELECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte su tüketimi ve atık miktarı arttıkça ödenecek fatura bedeli de yükselecek. Yeni sistem ile su faturalarında çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf ücreti de tek bir kalemde tahsil edilecek. Böylece yüksek tüketim yapan haneler ve işletmeler daha fazla ödeme yaparken, düşük tüketimli aboneler için maliyetler daha kontrollü olacak.

Yeni dönemde öne çıkan detaylar şu şekilde:

  • Çok su tüketen daha fazla ödeyecek.
  • Çöp miktarı arttıkça fatura kabaracak.
  • Gelir, belediyeler tarafından yalnızca atık ve su yönetiminde kullanılacak.
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Sıkça Sorulan Sorular

Su faturama nasıl ulaşırım?
Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

İSKİ faturamı nasıl görürüm?
İSKİ su fatura sorgulama için İSKİ'nin kendi web sayfasına girerek işleminizi yapabilirsiniz. Sayfaya giriş yaptıktan sonra, üyeliğiniz yoksa “Üye olmadan Fatura Sorgulama” seçeneği ile T.C. kimlik numaranız veya abone numaranızla faturanızı sorgulayabilirsiniz. Bunun yanında sisteme üye olabilirsiniz.
ETİKETLER
#Fatura Ödemeleri
#Elektrik Faturası Yardımı
#Ekonomi
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