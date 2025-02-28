Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı! Gözler 3 Mart'a çevrildi

Şubat ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Ekonomistlerin şubat ayı TÜFE beklentisi yüzde 2,97 oldu. Yıllık enflasyonun ise 40'a inmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 2,97 oldu. Gözler 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2,97 OLDU

AA Finans ekonomistlerinin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçları belli oldu. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Beklentiler yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında şekillendi.

Enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği tahmin edildi. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.