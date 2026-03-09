Menü Kapat
Ekonomi
 Ümit Buget

Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Şubat ayında en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Amerikan doları ise yatırımcısını üzdü. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
10:53
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
11:07

Şubat ayında en yüksek , tüketici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 7,06 oranlarıyla endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi () ile indirgendiğinde yüzde 7,61, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Şubat ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

TÜİK'in Şubat ayı verilerine göre BIST 100 endeksi aylık ve üç aylık bazda en yüksek reel getiriyi sağlarken, külçe altın altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde zirvede yer aldı.
Şubat ayında aylık en yüksek reel getiri, TÜFE'ye göre %7,06 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Aylık bazda külçe altın ve mevduat faizi reel getiri sağlarken, DİBS, Euro ve Amerikan Doları yatırımcısına kaybettirdi.
Üç aylık değerlendirmede BIST 100 en yüksek reel getiriyi sağlarken, Amerikan Doları en çok kaybettiren oldu.
Altı aylık ve yıllık değerlendirmelerde külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç olarak öne çıktı.
Amerikan Doları, üç aylık, altı aylık ve yıllık bazda yatırımcısına en çok kaybettiren araçlar arasında yer aldı.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe yüzde 5,57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, Euro yüzde 0,54 ve Amerikan Doları yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, Euro yüzde 1,05 ve Amerikan Doları yüzde 1,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,12 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 48,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 42,09 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

EN YÜKSEK YILLIK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 67,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 62,20 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 11,73, Euro yüzde 7,50, DİBS yüzde 5,06 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,00 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 5,36 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 8,36, Euro yüzde 4,26, DİBS yüzde 1,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,83 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

