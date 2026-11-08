TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:21

Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları açıklandı. Günün kapanış maçında Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesinde VAR koltuğuna Davut Dakul Çelik otururken, Çorum FK - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR görevini Fabio Melo üstlenecek

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:21

’de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. 

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve AVAR hakemleri belli oldu.
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik, AVAR'ı Candaş Elbil olacak.
Fenerbahçe - Çorum FK maçının VAR'ı Fabio Melo, AVAR'ı Mehmet Emin Tuğral olacak.
Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu olacak.
Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Pol Van Boekel olacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. , saat 21.00’de ’ni ağırlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR’da ise Candaş Elbil bulunacak. ise saat 16.00’da ’ya konuk olacak. Maçın orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Müsabakada VAR görevini Fabio Melo üstlenecek. AVAR olarak ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR’da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor: Ferhan Kestanlıoğlu
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Pol Van Boekel

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu sonrası Fenerbahçe'de ayrılık: "Aziz Yıldırım istiyordu ancak..."
Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#Gençlerbirliği
#trendyol süper lig
#Çorum FK
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.