Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Süper Lig’de bugün oynanacak 4 maçın VAR’ı belli oldu Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve AVAR hakemleri belli oldu. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR'ı Davut Dakul Çelik, AVAR'ı Candaş Elbil olacak. Fenerbahçe - Çorum FK maçının VAR'ı Fabio Melo, AVAR'ı Mehmet Emin Tuğral olacak. Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu olacak. Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı Pol Van Boekel olacak.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 4 karşılaşma bugün oynanacak. Beşiktaş, saat 21.00’de Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Bu karşılaşmanın VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR’da ise Candaş Elbil bulunacak. Fenerbahçe ise saat 16.00’da Çorum FK’ya konuk olacak. Maçın orta hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Müsabakada VAR görevini Fabio Melo üstlenecek. AVAR olarak ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.

Bugün yapılacak diğer karşılaşmalarda VAR’da görev yapacak hakemler şöyle:



13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor: Ferhan Kestanlıoğlu

18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Pol Van Boekel