TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:44

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz oyuncuları Selma Ergeç ve Okan Yalabık, yıllar sonra aynı karede buluştu. Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterleriyle hafızalara kazınan ikilinin buluşması, dizinin hayranlarını eski günlere götürdü.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 11:44

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan , oyuncularıyla yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide Hatice Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim rolüyle hafızalara kazınan , Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra aynı karede buluşması, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

HABERİN ÖZETİ

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerini canlandıran Selma Ergeç ile Okan Yalabık, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında yıllar sonra bir araya geldi.
Selma Ergeç ve Okan Yalabık, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlama etkinliğinde birlikte poz verdi.
İkilinin yıllar sonra aynı karede buluşması sosyal medyada ve dizi hayranları arasında ilgi gördü.
Muhteşem Yüzyıl dizisi yayın hayatına 2011 yılında başlamıştı.
Oyuncular, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından farklı projelerde yer almıştı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

SELMA ERGEÇ VE OKAN YALABIK'IN YILLAR SONRAKİ BULUŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerine hayat veren Selma Ergeç ile Okan Yalabık, yıllar sonra yeniden aynı ortamda buluştu. Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında bir araya gelen iki oyuncu, birlikte fotoğraf çektirdi. İkilinin yan yana geldiği kare kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

Bir dönemin sevilen dizi çiftlerinden olan Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın buluşması, Muhteşem Yüzyıl izleyicilerine de eski günleri hatırlattı. Paylaşılan fotoğrafın ardından dizinin hayranları, unutulmaz karakterleri yeniden aynı karede görmenin heyecanını yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HATİCE SULTAN'I VE PARGALI İBRAHİM'İ UNUTULMADI!

2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, aradan geçen yıllara rağmen oyuncuları ve unutulmaz sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Hatice Sultan karakterine hayat veren Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim rolüyle izleyici karşısına çıkan Okan Yalabık da yapımın hafızalara kazınan isimleri arasında yer alıyor.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

Dizideki hikayeleri ve ekran uyumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan iki oyuncunun yıllar sonra bir araya gelmesi, Muhteşem Yüzyıl izleyicilerini yeniden geçmişe götürdü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, dizinin unutulmaz karakterlerini bir kez daha gündeme taşıdı. 

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

SELMA ERGEÇ VE OKAN YALABIK YILLAR SONRA BULUŞTU

Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katılan Selma Ergeç ve Okan Yalabık, etkinlikte bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdi. Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından farklı projelerde yer alan iki oyuncunun yıllar sonra aynı karede buluşması, hayranlarını sevindirdi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı

Özellikle Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerinin hikayesini unutamayan izleyiciler, ikilinin fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi. Yıllar geçmesine rağmen dizinin oyuncularına duyulan ilginin devam etmesi, Muhteşem Yüzyıl'ın televizyon tarihindeki yerini bir kez daha hatırlattı. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aras Bulut İynemli’nin yeni imajı olay oldu! Görenler Mehmet Günsür’e benzetti, sosyal medya karıştı
ETİKETLER
#muhteşem yüzyıl
#okan yalabık
#selma ergeç
#Netflix Türkiye
#Hatice Sultan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.