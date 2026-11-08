Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, oyuncularıyla yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizide Hatice Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim rolüyle hafızalara kazınan Okan Yalabık, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında bir araya geldi. İkilinin yıllar sonra aynı karede buluşması, sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

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HABERİN ÖZETİ Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice'si Selma Ergeç ve Pargalı'sı Okan Yalabık yıllar sonra aynı karede! Buluşma nostalji yaşattı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerini canlandıran Selma Ergeç ile Okan Yalabık, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında yıllar sonra bir araya geldi. Selma Ergeç ve Okan Yalabık, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlama etkinliğinde birlikte poz verdi. İkilinin yıllar sonra aynı karede buluşması sosyal medyada ve dizi hayranları arasında ilgi gördü. Muhteşem Yüzyıl dizisi yayın hayatına 2011 yılında başlamıştı. Oyuncular, Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından farklı projelerde yer almıştı.

SELMA ERGEÇ VE OKAN YALABIK'IN YILLAR SONRAKİ BULUŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerine hayat veren Selma Ergeç ile Okan Yalabık, yıllar sonra yeniden aynı ortamda buluştu. Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında bir araya gelen iki oyuncu, birlikte fotoğraf çektirdi. İkilinin yan yana geldiği kare kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Bir dönemin sevilen dizi çiftlerinden olan Selma Ergeç ve Okan Yalabık'ın buluşması, Muhteşem Yüzyıl izleyicilerine de eski günleri hatırlattı. Paylaşılan fotoğrafın ardından dizinin hayranları, unutulmaz karakterleri yeniden aynı karede görmenin heyecanını yaşadı.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN HATİCE SULTAN'I VE PARGALI İBRAHİM'İ UNUTULMADI!

2011 yılında yayın hayatına başlayan Muhteşem Yüzyıl, aradan geçen yıllara rağmen oyuncuları ve unutulmaz sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Hatice Sultan karakterine hayat veren Selma Ergeç ile Pargalı İbrahim rolüyle izleyici karşısına çıkan Okan Yalabık da yapımın hafızalara kazınan isimleri arasında yer alıyor.

Dizideki hikayeleri ve ekran uyumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan iki oyuncunun yıllar sonra bir araya gelmesi, Muhteşem Yüzyıl izleyicilerini yeniden geçmişe götürdü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, dizinin unutulmaz karakterlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

SELMA ERGEÇ VE OKAN YALABIK YILLAR SONRA BULUŞTU

Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katılan Selma Ergeç ve Okan Yalabık, etkinlikte bir araya gelerek objektiflere birlikte poz verdi. Muhteşem Yüzyıl dizisinin ardından farklı projelerde yer alan iki oyuncunun yıllar sonra aynı karede buluşması, hayranlarını sevindirdi.

Özellikle Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerinin hikayesini unutamayan izleyiciler, ikilinin fotoğrafına yoğun ilgi gösterdi. Yıllar geçmesine rağmen dizinin oyuncularına duyulan ilginin devam etmesi, Muhteşem Yüzyıl'ın televizyon tarihindeki yerini bir kez daha hatırlattı.