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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 07:52

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı 'Pargalı İbrahim Paşa' rolüyle hafızalara kazınan Okan Yalabık, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimi ve aldığı kilolarla dikkat çekti. Bir zamanların yakışıklı serserisi Okan Yalabık, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 07:52
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 07:52

Rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren Okan Yalabık, özellikle televizyon tarihine damga vuran ve Serseri dizileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol aldığı 'Pargalı İbrahim Paşa' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Yıllar içindeki değişimiyle magazin gündeminde büyük ses getiren Okan Yalabık, aldığı kilolarla da dikkatlerden kaçmadı.  Bir zamanların yakışıklı serserisi ünlü oyuncu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Okan Yalabık'ın son hali...

OKAN YALABIK MUHTEŞEM YÜZYIL DİZİSİNDE PARGALI İBRAHİM'İ OYNAMIŞTI!

Okan Yalabık, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol almıştı. Yıllar boyunca konuşulan ve adını tüm dünyaya duyuran fenomen projede 'Pargalı İbrahim Paşa' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettirmişti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Tarihi drama ve tarihi kurgu türündeki Muhteşem Yüzyıl dizisinin önemli rollerinden birini üstlenen Okan Yalabık, bir dönemin ikonik karakterlerinden biri haline gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı I. Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve Osmanlı saray hayatı üzerine kurgulanan dizide Pargalı İbrahim Paşa' ayrı bir öneme sahipti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Hürrem Sultan'ın intikam için başladığı iktidar oyununa, en büyük engeller arasında; Valide Sultan, Pargalı İbrahim Paşa ve Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan yer almıştı. Aşkı ile devleti arasında kalan Kanuni Sultan Süleyman ve oğulları için iktidar mücadelesine giren Hürrem Sultan, Türk televizyon tarihine damga vuran projelerden biri olmuştu. Okan Yalabık'ın üstlendiği Pargalı İbrahim Paşa rolü ise dizinin en ikonik karakterlerinden biriydi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Okan Yalabık'ın başarılı oyunculuğu ve güçlü performansıyla izleyiciyle buluşan Pargalı İbrahim Paşa karakteri, Kanuni Sultan Süleyman'ın dostuydu. Daha sonradan vezir-i azam olan Pargalı İbrahim Paşa, Hatice Sultan'ın da eşidir. 

Nigar Kalfa ile Hatice Sultan'a ihanet eden Pargalı İbrahim Paşa'nın kalfadan gayrimeşru bir kızı doğmuştur. Mahidevran Sultan'ı ve Şehzade Mustafa'yı destekleyen Pargalı İbrahim Paşa, dizide kibri yüzünden ve Hürrem Sultan'ın oyunları ile öldürülmüştü.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Muhteşem Yüzyıl dizisinin sevilen ikonik karakterlerinden Pargalı İbrahim Paşa, Okan Yalabık'ın başarılı performansıyla seyirci karşısına çıkmıştı. Fenomen dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde hala büyük bir ilgiyle izlenmesi, bu projenin Türk dizi tarihine damga vurduğunu gösterdi. 

Dizide karakterler ise hala eski halleriyle tanınmaya devam ederken Yalabık'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Pargalı İbrahim Paşa olarak tanınan ünlü oyuncu, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

BİR ZAMANLARIN YAKIŞIKLI SERSERİSİ SON HALİYLE ŞAŞIRTTI!

Okan Yalabık, Muhteşem Yüzyıl dizisinin yanı sıra 2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi ve drama türündeki Türk televizyon dizisi Serseri ile oyunculuk kariyerinin ilk yıllarına damgasını vurmuştu. 

Başrollerinde Erkan Petekkaya, Cüneyt Arkın, Gamze Özçelik, Betül Şahin ve Levent Özdilek gibi isimlerin yer aldığı dizide Yalabık, '' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Serseri dizisinde hırsızlık yaparak geçimini sağlayan 'Ömer' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Okan Yalabık, bir zamanların yakışıklı serserisi olarak da hafızalarda yer edinmişti. Fenomen dizide hırsız olan ve çeşitli entrikalara karışan Ömer rolü, Yalabık'ın başarılı performansıyla izleyici karşısına çıkmıştı. 1998 yılından bu yana rol aldığı birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren Yalabık, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Ünlü oyuncu Okan Yalabık, geçtiğimiz gece katıldığı özel davette dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir aranın ardından görüntülenen Yalabık'ın son hali ve aldığı kilolar magazin gündeminde geniş yankı buldu. Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim Paşa'sı ve Serseri'nin 'Ömer'i Yalabık, son görünümüyle görenleri adeta şaşkına çevirdi. 

Muhteşem Yüzyıl'ın Pargalı İbrahim'i Okan Yalabık'ın son hali şaşırttı! Bir zamanların yakışıklı serserisiydi

Ünlü oyuncun 15 yıllık değişimi dikkatlerden kaçmadı. Şimdilerde farklı projelerle oyunculuk kariyerini tüm hızıyla ilerleten Yalabık, sosyal medyada da değişimiyle gündem oldu. 

 

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ETİKETLER
#muhteşem yüzyıl
#okan yalabık
#Ömer
#Serseri
#Pargalı İbrahim Paşa
#Magazin
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