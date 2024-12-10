Suriyeliler gidince ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim canlı yayında açıkladı 

10 Aralık 2024 20:35 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:38

Suriye'de muhalifler, Esad hükümetinin Baas Partisi'nin rejimini sonlandırdı. Tarihi olay sonrası Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Resmi kaynaklara göre 3 milyonun üzerinde Suriyeli Türkiye'de yaşarken ülkelerine dönüşünde ev kiralarında değişiklik olup olmayacağı da merak konusu oldu. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Karaçam canlı yayında açıkladı.

Suriye​'de Beşar Esad​'ın bulunduğu hükümetin devrilmesinin ardından başkent Şam​'da kontrol muhaliflere geçti. Günler süren yoğun çatışmanın ardından Türkiye​'deki Suriyeliler​ de ülkelerine dönmesi için çalışmalar başladı. Türkiye​'nin ucuz iş gücü de olan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sonrası "Ekonomik anlamda Türkiye nasıl etkilenecek ve kira fiyatları düşecek mi?" soruları akıllara geldi.

SURİYELİLER ÜLKESİNE DÖNER Mİ?

TGRT Haber'de Mehmet Aydın'a konuşan Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Karaçam bu soruların cevabını canlı yayında verdi. Karaçam, Suriye​'deki son gelişmelerin ardından Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyeliden 500-600 bin kadarının ülkelerine dönüş yapabileceğini belirtti. Ancak bu rakamın kira ve satış fiyatlarında radikal bir düşüş ortaya çıkarmayacağını vurguladı.

Karaçam, "12 yıldır Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, burada kendi düzenlerini kurdu. Özellikle ticaretle uğraşanların geri dönüşü kolay olmayacaktır. Bu süreç devlet desteği ile hızlandırılabilir" dedi.

"25 BİNLİK KİRA 22 BİN BANDINA DÜŞEBİLİR"

Ankara Altındağ ilçesi gibi Suriyeli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde küçük çaplı fiyat hareketliliği görülebileceğini belirten Karaçam, “25 bin TL’lik kiralar belki 22-23 bin TL seviyelerine inebilir. Ancak bu düşüş kış aylarında değil, yaz aylarında daha belirgin olacaktır" ifadelerini kullandı.

Karaçam'ın açıklamaları şu şekilde: