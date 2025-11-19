Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Suriyeliler gitti ev fiyatları düştü: 5 bin liraya kiralık daire

Kilis'te yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri, kira ve konut fiyatlarını düşürdü. Emlakçılar, Türkiye'nin en uygun konut ve kira fiyatlarının şu anda Kilis'te olduğunu belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.11.2025
17:26
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
17:29

'te Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri, kentte kira ve ev fiyatlarını düşürdü. Kilis'te emlakçılık yapan Mehmet Özdemir, "Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri kira fiyatlarını düşürdü. Şu an Kilis, daire fiyatlarında 'nin en uygun şehri" dedi. Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde fiyat düşüşünün daha fazla hissedildiğini belirten Emlakçı Abdurrahman Özbay, "Beşyüzevler, Karataş ve Ahmet Rasim bölgelerinin bu düşüşten en çok etkilenen semtler oldu'' dedi.

Suriyeliler gitti ev fiyatları düştü: 5 bin liraya kiralık daire

EN UCUZ ŞEHİR KİLİS OLACAK

Bir diğer emlakçı Mehmet Kavuşturan ise dönüşlerin yeniden artmaya başladığını dile getirdi. Kavuşturan, "Suriyeli sığınmacıların dönüşleri arttı, okullar kapandıktan sonra bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Ev fiyatları bir dönem yükselmişti ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşandı. Kilis, Türkiye'nin en ucuz şehri olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Suriyeliler gitti ev fiyatları düştü: 5 bin liraya kiralık daire

5 BİN LİRAYA KİRALIK DAİRE VAR

Kavuşturan, kentteki güncel kira ve satış fiyatlarına ilişkin bilgi vererek, "Stüdyo daire kiraları 5 binden başlıyor, 7-8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Şehir merkezinde kombili 3+1 bir daire 1 milyon 100 bin - 1 milyon 300 bin TL bandında, Yeni Beşevler bölgesinde 3+1 daireler 2 buçuk milyon ile 4 milyon TL arasında değişiyor" dedi. Kavuşturan, ‘'Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık, 2 odalı eski bir daireyi 320 bin TL'ye sattık. Sobalı, avlulu ortalama bir ev 500-600 bin TL bandında, kombili güzel daireler ise 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında bulunabiliyor" diye konuştu.

