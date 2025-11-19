İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor

Taşınmazlar için belediyeler tarafından alınan emlak vergisinde ödeme tarihi yaklaştı. Emlak sahiplerinin her yıl düzenli olarak iki taksit şeklinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaşlar, 1 Kasım 2025’te başlayan ikinci taksit ödeme döneminde borçlarını 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın beyanında; "Emlak Vergisi Kanununa göre; bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1, arsalarda ise binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır" ifadesine yer veriliyor. Kişiler üzerine kayıtlı olan taşınmaz bilgilerini e-devlet üzerinden sorgulayarak ödeyecekleri emlak vergisi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Emlak vergisinin geciktirilmesi ya da ödenmemesi halinde, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için gecikme zammı hesaplanıyor. Gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirleniyor. Taksit tutarına göre çıkan rakam değişiklik gösteriyor.

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

Engelliler,

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,

Gaziler,

Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli emlak vergisinden faydalanabiliyor.