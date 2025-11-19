Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor

Ev, arsa, dükkan sahiplerinin ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisinin 2. taksiti yaklaştı. 2 taksit halinde ödenen emlak vergisinin ikinci taksitlerinin 1 Aralık 2025 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 16:50
|
19.11.2025
19.11.2025
saat ikonu 17:04

Taşınmazlar için belediyeler tarafından alınan emlak vergisinde yaklaştı. Emlak sahiplerinin her yıl düzenli olarak iki taksit şeklinde ödediği emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 1 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaşlar, 1 Kasım 2025’te başlayan ikinci taksit ödeme döneminde borçlarını 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek.

İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor

EMLAK VERGİSİ NE KADAR?

'nın beyanında; " Kanununa göre; bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2, arazide binde 1, arsalarda ise binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır" ifadesine yer veriliyor. Kişiler üzerine kayıtlı olan taşınmaz bilgilerini e-devlet üzerinden sorgulayarak ödeyecekleri emlak vergisi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Emlak vergisinin geciktirilmesi ya da ödenmemesi halinde, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için gecikme zammı hesaplanıyor. Gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 4,5 olarak belirleniyor. Taksit tutarına göre çıkan rakam değişiklik gösteriyor.

İşte emlak vergisi ikinci taksit ödemesi için son tarih: Ödemeyene gecikme cezası geliyor

EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan;

Engelliler,
Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli emlak vergisinden faydalanabiliyor.

