Altın kıtlığı başlıyor: Almak isteseniz de bulamayacaksınız! Dünyanın ne kadar rezervi kaldı?

BUGÜNE KADAR ÇIKARILAN TÜM ALTINI BİRLEŞTİRSEYDİK NE OLURDU?

Ekonomim'de yer alan habere göre eğer çıkarılan bu altını eritip tek parça haline getirebilseydik yüksekliği sadece yaklaşık 22 metre olan, yani dört katlı bir bina büyüklüğünde bir küp elde ederdik. Ancak asıl kritik veri, henüz yerin altında keşfedilmiş ve ekonomik olarak çıkarılabilir olduğu kanıtlanmış rezerv miktarı. Bu miktar ise sadece 64.000 ton civarında.



