Kritik tarihi açıkladı! İslam Memiş'ten 2026 için net tahmin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında altın, gümüş, borsa ve Bitcoin piyasasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak tüm yatırımcıları uyardı.
Borsa yatırımcısına uyarılarda bulunan Memiş, endeksin 10.730 puan seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu hafta özelinde kötümser değil, iyimser olduğumu, ancak beklediğimiz coşkulu yükselişlerin yaşanmadığını ifade etmiştim," dedi. Memiş, endeksin yukarıda 10.800 puan direncine dikkat çekerek, yıl sonuna kadar 11.000 puan seviyesinin üzerindeki 11.200, 11.400 ve 11.800 puan seviyelerini beklemeye devam edeceklerini ekledi.
Döviz piyasalarında ise Dolar/TL'nin 42 lira 34 kuruş seviyesinde baskılanma sürecinin sürdüğünü belirten Memiş, beklentisinin yukarı yönlü olduğunu kaydetti. Memiş, "Dolar mı Euro mu? sorusunun cevabı bizde Euro olmaya devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum" dedi.
Ons altının 4.046 dolar seviyesinde kararsız bir bekleyiş içinde olduğunu ifade eden Memiş, 3.980 doların altındaki teknik seviyelere işaret etti. Memiş, yatırımcıları uyararak, "Yine biz yıl sonuna kadar aşağıda 3.800, yukarıda 4.200 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ne düşüşlere ne de yükselişlere şaşırmayacağız. Tamamen bir manipülasyon piyasası var, sistemin elinde, sistemin kontrolünde bir piyasa var karşımızda. O yüzden bu sert dalgalanmalar devam edecektir" dedi.
Memiş, "Gram altın tarafında asıl benim uyarım da 4.000 dolar seviyesinin altında ons altın tarafında kademeli alıma başlayabiliriz. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz" dedi.
Gram altında %75 alım pozisyonunu tamamladıklarını belirten Memiş, kalan %25’lik dilim için düşüş beklenmesi gerektiğini vurgulayarak "Gram altın tarafında %25 alımımız kaldı. Düşerse diğer %25'imizi ilave yaparız. Artık yükseliş yönlü beklentimize Ocak ayı itibarıyla başlayabiliriz" diyerek yatırımcılar için kritik tarihi açıkladı.
Gümüş tarafındaki düşüşlerin alım fırsatı yarattığını belirten Memiş, "Gümüş için artık süreç başladı," diyerek uyarısını tekrarladı. Ons gümüşte 50-51 dolar seviyesindeki tepki alımına rağmen, 50 doların altına sarkmalar beklediğini kaydetti.
Gram gümüş fiyatlarına da değinen analist, Ekim ayında 74 TL seviyesinde "Aman uzak durun, sakın" uyarısı yaptığını hatırlatarak, mevcut 68 lira 66 kuruş seviyesinin alım için daha uygun bir aralık olduğunu belirtti: "Gram tarafında da gümüşün gram fiyatında 65-70 lira aralığı var. İşte buradan kademeli alım yapabilirsin"
Kripto para piyasasına da değinen Memiş, Bitcoin'in 91.370 dolar seviyesinde olduğunu ve kendi sepetindeki Bitcoin'de zarar olduğunu ancak beklemeye devam ettiğini söyledi. Memiş, kripto piyasasındaki son düşüşleri altın ve gümüşteki manipülasyonlara benzetti...
"Aynı Ekim ayında altın ve gümüş tarafından manipülasyon yaptılar, insanlara yüksekten mal çaktılar, soydular. Aynısını şimdi kripto para piyasasındaki yatırımcıların korku ve panik yaptırarak ellerindeki malları almaya çalışıyorlar... Bugün altın ve gümüşe kıyasla Bitcoin'in daha ucuz bir fiyatlamanın içinde olduğunu gözlemliyorum. Benim parama göre altın ve gümüşten daha ucuz bir Bitcoin var karşımızda ama altcoinlere biz giriş yapmıyoruz."
Memiş, "Dünya ekonomileri ve merkez bankalarının politikaları iyi bir yere gitmiyor, işler çok da gördüğünüz gibi değil. O yüzden altın ve gümüş 2026 yılında yine güvenli limandır. Elinizdeki varlıkları lütfen satmayın. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin. Çünkü 2026 yılında yine altın ve gümüş fiyatlarında agresif yükselişler göreceğiz. Ona göre kararlarınızı verirsiniz."
Memiş, yatırımcılara son alım fırsatlarını değerlendirme çağrısı yaparak, "Gram altın tarafında %25 alım bugün yaptık, toplamda %75 pozisyonunu kapattık, %25'imiz kaldı. Gümüş tarafında geç kalmış arkadaşlarımıza bugün sabah saatlerinde mesaj yazdım. Süreç başladı diye 50 dolar seviyesinin altına sarktı diye. Orada %50 veya %25 alım yapan arkadaşlarımızın diğer kalanı tekrar 50 dolar seviyesinin altına sarkınca alımlarını yapabilir. Yani altın ve gümüş tarafında zaman geldi. Bu zamanları bence iyi değerlendirmek gerektiğini söyleyebilirim" dedi.