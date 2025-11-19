Kritik tarihi açıkladı! İslam Memiş'ten 2026 için net tahmin

SERT DALGALANMALAR DEVAM EDECEK

Ons altının 4.046 dolar seviyesinde kararsız bir bekleyiş içinde olduğunu ifade eden Memiş, 3.980 doların altındaki teknik seviyelere işaret etti. Memiş, yatırımcıları uyararak, "Yine biz yıl sonuna kadar aşağıda 3.800, yukarıda 4.200 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ne düşüşlere ne de yükselişlere şaşırmayacağız. Tamamen bir manipülasyon piyasası var, sistemin elinde, sistemin kontrolünde bir piyasa var karşımızda. O yüzden bu sert dalgalanmalar devam edecektir" dedi.