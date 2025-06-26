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 | Bengü Sarıkuş

Suriyeliler gitti kiralar düştü! İşte en düşük kira fiyatı

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin, özellikle karne döneminden sonra hız kazanması, kira fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Bazı bölgelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:51

Kilis'te geçtiğimiz yıl 15 bin lira seviyelerine kadar çıkan kiralık daire fiyatları, bu yıl 7 bin lira bandına kadar geriledi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşlerinin, özellikle karne döneminden sonra hız kazanması, kira fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Suriyeliler gitti kiralar düştü! İşte en düşük kira fiyatı


Kavuşturan Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kavuşturan, bazı bölgelerde düşüşün sınırlı olduğunu belirterek, "Tabii Kilis'te popülaritesi yüksek semtler var. Yeni Beşevler, Kazım Karabekir gibi memur kesimine hitap eden bölgelerde ciddi bir düşüş yaşanmadı. Ancak şehir içinde bazı mahallelerde, özellikle sobalı evlerde fiyatlar dibe vurdu. Hatta bazı evlere kiracı bile bulunamıyor" dedi.

Suriyeliler gitti kiralar düştü! İşte en düşük kira fiyatı

Kavuşturan, Suriyeli sığınmacıların dönüşlerinin kira piyasasına doğrudan yansıdığını vurgulayarak, "Geçen sene şehir içinde 12 bin liraya kiraya verdiğimiz evleri bu yıl 10 bin liraya veriyoruz, yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Şu anda Kilis'te 15 bin liraya kiralık ev neredeyse kalmadı. 8 ila 10 bin lira arasında doğalgazlı ev bulmak mümkün" şeklinde konuştu.

Suriyeliler gitti kiralar düştü! İşte en düşük kira fiyatı


Sobalı evlerde ise fiyatların çok daha düşük olduğunu söyleyen Kavuşturan, "Bir odalı sobalı evler 2 ila 5 bin lira arasında kiralanabiliyor. Doğalgazlı evler ise 5-6 bin liradan başlıyor. En düşük kira 2 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

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