Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Sürpriz karar! PETKİM, liman operasyonlarından çekiliyor

Petkim Petrokimya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla yüzde 93,47 oranındaki hissesine sahip olduğu Petlim Limancılık'taki hisselerinin tamamını SOCAR Aliağa Liman İşletmeciliği'ne 160 milyon dolar karşılığında sattığını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sürpriz karar! PETKİM, liman operasyonlarından çekiliyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 11:36

PETKİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada, değişen ekonomik ve sektörel koşullar, makroekonomik ortamda meydana gelen olumsuz değişiklikler, küresel ticaret dinamikleri ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların liman işletmeciliği sektörünü olumsuz etkilediği, bu nedenle PETLİM'in değerleme süreci sonunda satış kararının alındığı ifade edildi.

Sürpriz karar! PETKİM, liman operasyonlarından çekiliyor

KAP açıklamasında, "Bu doğrultuda, şirketimizin temel faaliyet alanı olan petrokimya sektörüne daha fazla kaynak ayırma hedefi göz önüne alınarak; liman süreçlerinin gözetiminin şirketimize getirdiği operasyonel ve finansal yükleri hafifletmek ve elde edilecek kaynakların şirketimizin net borçluluğunun azaltılması için kullanılması amacıyla, Şirketimizin PETLİM'de sahip olduğu tüm hisselerinin satılması değerlendirilmiştir" denildi.

Sürpriz karar! PETKİM, liman operasyonlarından çekiliyor

172 MİLYON DOLAR BEDEL AÇIKLANDI

Bağımsız bir değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre PETLİM’in yüzde 100 hissesi için belirlenen toplam şirket değeri ve prim dahil bedel 172 milyon dolar olurken, PETKİM’in yüzde 93,47’lik payına karşılık gelen tutar 160 milyon dolar olarak açıklandı. PETLİM’in net borç pozisyonunun düşülmesiyle birlikte PETKİM’e nakit olarak ödenen tutar 29,9 milyon dolar oldu. Açıklamada "Bu işlem sonucunda şirketimizin 30.06.2025 finansal tablolarında yaklaşık 170 milyon dolar net borç iyileşmesinin bu işleme özel olarak sağlanacağı beklenmektedir" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi
Baykar, İtalyan havacılık şirketini satın aldı!
ETİKETLER
#Socar
#Petkim
#petlim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.