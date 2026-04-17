İstanbul'da taksi sistemi yeni kurulacak havuzla değişiyor. Sorunsuz çalışan taksileriyle bilinen Singapur tarifesi mega kentte de uygulanacak. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri kapsamında, bu işi dünyada en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taksilerde yeni dönem! Singapur modeli geliyor İstanbul'da taksi sistemi, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni hedeflerle Singapur modeli baz alınarak dönüştürülüyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, dünyada taksi hizmetlerinde en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını belirtti. Yeni dönemde teknolojik aplikasyonlar, meslek yasası, sosyal medya yönetimi ve operasyonel hızda yeni bir yapı kurulacak. Mevcut durumda İstanbul'daki 20 bin 311 taksinin yüzde 48 verimlilikle çalıştığı, verimliliğin yüzde 90 seviyelerine çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Tüm taksi duraklarının entegre çalışacağı bir 'havuz sistemi' oluşturulacak, bu sayede taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak. Dijital taksi çağırma uygulamalarının aldığı yüksek komisyon oranlarına karşı çıkıldığı ve bu firmaların denetim altına alınması talep edildi. Tüketici Konfederasyonu, yeni yönetim anlayışına destek vererek denetlenebilirliğin önemini vurguladı ve taksici esnaf odasının yaptırım yetkisi olması gerektiğini belirtti.

Ortaköy'deki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında yeni dönem hedeflerini paylaşan İTEO Başkanı İsmet Dalcı, temel önceliklerinin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti.

Geçmişteki eksiklerle yüzleşecek bilince sahip olduklarını ifade eden Dalcı, "Bu eksikleri gidermek adına, kendi teknolojik aplikasyonumuzdan meslek yasamıza, sosyal medya yönetiminden operasyonel hızımıza kadar yeni bir yapı kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Müşteri memnuniyeti kapsamında "Sarı Hat" projesini hayata geçirdiklerini aktaran Dalcı, gelen şikayet, öneri veya kayıp eşya bildirimlerine 5 dakika içinde yanıt vererek sorunları çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Dalcı, belediyelerin mevcut uygulamalarına kıyasla daha hızlı ve sonuç odaklı bir sistem kurduklarını, esnaf odası bünyesinde etkin bir iç denetim mekanizması oluşturduklarını dile getirdi.

İstanbul'daki taksilerin mevcut verimlilik oranına ilişkin değerlendirmede bulunan Dalcı, şöyle devam etti: "Yaptığımız araştırmalar neticesinde dünyada bu işi en iyi yapan Singapur modelini kendimize rol model seçtik. İstanbul'daki 20 bin 311 taksi şu an yüzde 48 verimlilikle çalışıyor. Yani bir taksi 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boştur.

Verimliliği yüzde 48'den yüzde 90 seviyelerine çıkardığımızda, trafiğe tek bir yeni araç eklemeden 8 bin 531 yeni taksi sisteme girmiş gibi bir etki yaratacağız. Sistemin mantığı şu şekilde işleyecek. İstanbul'daki tüm taksi durakları birbiriyle entegre bir yapıda çalışacak ve bir 'havuz sistemi' oluşturulacak.

Örneğin, Bostancı'dan yolcu alan bir taksi Kadıköy'e ulaştığında, trafikte boş dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın taksi durağına yönlendirilerek sıraya dahil edilecek. Böylece taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak, verimlilik artırılacak ve şehir trafiğine ek yük bindirmeden daha fazla yolcuya hizmet verilebilecek."

TAKSİLERE KOMİSYON DARBESİ

Dijital taksi çağırma uygulamalarının yüksek komisyon oranlarına değinen Dalcı, kısa mesafelerde dahi ek ücretler alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da mevcut taksi çağırma uygulamaları hem müşterimizden hem taksilerimizden çok yüksek komisyon alıyor. Yasalar gereği taksimetre ücretinin üstünde kimsenin ekstra ücret ödememesi lazım. Biz burada müşterimizin yanındayız."

"Örnek vermek gerekirse, İstanbul'da kısa mesafe taksi 210 TL şu anda. Bir uygulamada 50 TL, başka bir uygulamada 90 TL'ye varan ekstra komisyonlar ödeniyor. 210 liralık yolculuk size 300 liraya geliyor. Bu uygulama firmaları aynı zamanda taksi esnafından da yüzde 11 ile yüzde 25'e varan komisyonlar alıyor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Biz İstanbul Taksicileri Esnaf Odası olarak kesinlikle bu komisyonlara karşıyız. Bu uygulama firmalarının gerek belediyemiz gerek Ticaret Bakanlığı tarafından bir zapturapt altına alınmasını talep ediyoruz."

Dalcı, korsan taşımacılığın ise ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu, bu konuda yasal süreç başlattıklarını ve gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini vurguladı.

TÜKETİCİ KONFEDERASYONUNUN DESTEK VE ÖNERİSİ

Toplantıda konuşan Tüketici Konfederasyonu Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu ise yeni döneme destek verdiklerini belirterek, taksi hizmetlerinde en önemli unsurun denetlenebilirlik olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Bu sistemi kurmak isteyen yeni yönetim anlayışına elbette destek vereceğiz. Taksici esnaf odası, bu işin temel muhatabı olmalıdır. Yolcu olarak karşılaştığımız olumsuzluklarda, aracın kirli olması, sürücünün kaba davranması ya da gereksiz yere uzun yoldan gidilmesi gibi durumlarda, hesap sorulacak merci taksici esnaf odası olmalıdır. Değişim yapılacaksa, bunun dolaylı yollarla değil, doğrudan ve kurumsal bir yapı üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir." diye konuştu.

Taksici esnaf odasına kayıtlı olmayan bazı ticari taksilerin faaliyet göstermesinin denetim ve yaptırım açısından boşluk oluşturduğunu belirten Ağaoğlu, turizm sektöründe TURSAB üyeliğinin zorunlu tutulması sayesinde benzer sorunların önüne geçildiğine dikkati çekti.

Aynı sistemin taksicilikte de uygulanması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "İstanbul'da ticari taksi faaliyeti yürüten tüm araç ve sürücülerin zorunlu olarak taksici esnaf odasına kayıtlı olması sağlanmalı, odalara da yaptırım yetkisi verilmelidir. Nasıl ki ticaret odaları kurallara uymayan üyelerine çeşitli cezalar uygulayabiliyorsa, benzer yetkiler taksici esnaf odasına da tanınmalıdır. Burada temel amaç, tüketicinin güvenli, kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetine erişimini sağlamaktır. Verimliliği artıran modeller hem ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak hem de trafik üzerindeki yükü azaltacaktır."