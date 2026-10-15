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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:46

Taksitli satışlarda yetki Ticaret Bakanlığı’na devredildi: Yönetmelikte kritik değişiklik Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliği, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte konut satışı dışındaki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave kısıtlamalar getirme yetkisi tamamen Ticaret Bakanlığı’na devredildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Taksitli satışlarda yetki Ticaret Bakanlığı’na devredildi: Yönetmelikte kritik değişiklik Resmi Gazete’de
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:46

Resmî Gazete’nin 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı nüshasında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksitli satışlara ilişkin şartlar yeniden düzenlendi. 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinde yapılan değişiklikle sabit süre ve tutar kısıtlamaları esnetildi.

Taksitli satışlarda yetki Ticaret Bakanlığı’na devredildi: Yönetmelikte kritik değişiklik Resmi Gazete’de

TAKSİT SÜRELERİNİ BUNDAN BÖYLE BAKANLIK BELİRLEYECEK

"Yapılan düzenlemeye göre Bakanlık; mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme sürelerini belirlemeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye doğrudan yetkili kılındı."

KARARLAR BAKANLIĞIN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

"Yönetmelikte yer alan bir diğer fıkraya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından taksit süreleri ve ilave kısıtlamalara ilişkin alınacak yeni kararlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilecek ve ilgili üst meslek kuruluşlarına gönderilecek. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek."

 

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