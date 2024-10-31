Tam 100 bin sosyal konut geliyor! Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Kadın, genç ve engellilere ucuz ev satışı başlıyor

31 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:14

Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yıllık Programı'na göre, dar gelirlilere özel yeni bir sosyal konut projesi hayata geçirilecek. Programın hedefler kısmında 2023'te 125 bin sosyal konut, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi. Dar gelirli ailelere özel tasarlanan sosyal konut projelerinde kadınlar, engelliler ve gençler için ayrılan konutlara başvuru yapılabilecek. Öte yandan İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine devam edilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ dar gelirliler için çalışmalarını sürdürüyor. Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2025 hedeflerine göre belirlenen ucuz konut projesine kadınlar, engelliler ve gençler başvuru yapabilecek. İşte 100 bin ucuz konut projesi detayları.

100 BİN UCUZ SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda konut planlamaları da yer aldı. 100 bin sosyal konut yapımı hakkında detaylara ulaşıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda "Konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Programda yer alan ifadeler şöyle;

“Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacaktır."

İLK EVİM ARSA PROJESİ İLE ARSA ÜRETİMİNE DEVAM EDİLECEK

Ayrıca "İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine devam edilecek olup yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanması sağlanacaktır" ifadeleri de yer aldı.

Programın hedef kısmında 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği aktarıldı.

DAR GELİRLİYE 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Dar gelirliye 100 bin sosyal konut başvuru tarihleri ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

100 BİN SOSYAL KONUT ŞARTLARI 2025

Projeye özellikle şehirlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi amacıyla dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik kişilerin başvuruda bulunabileceğinin altı çizildi.