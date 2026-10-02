Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde başladı. Bu yıl 81 ilin bine yakın yemeğinin aynı sofrada buluştuğu 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" kuruldu. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 81 ilin yemeklerinin yer aldığı, 81 metre çapında 257 metrelik sofra kuruldu.

Türkiye'nin damak çatlatan bir birinden güzel lezzetleri aynı sofrada beğeniye sunuldu.

Afyonkarahisar’ımızda buluşacak bu açıdan çok önemli aynı zamanda ’Anadolu’dakiler Projesi’ne de Afyonkarahisar Gastronomi Festivali’nde ev sahipliği yapacağız. Son iki yıldır Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardık gastronomi festivallerimizde. Bu yıl da yine 81 metre çapında 257 metre uzunluğunda sofra kuruyoruz. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak. Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfağı bu sofrada sergilenecek. Bu açıdan bu yıl da rekorlar kıracağız. 21 ülkeden mutfağın önemli isimleri, şefleri GastroAfyon’da olacak. Rekorların kırılacağı damakların şenleneceği lezzet şölenimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Guinness gözlemcilerin bulunduğu alanda sonucun akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal rekor denemesinin gerçekleştirildiği için Afyonkarahisar ve Türkiye adına çok mutlu olduklarını ve bir birinden lezzetli tatların bir arada olduğunu ifade ettiler.