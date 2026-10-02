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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:17

Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

Afyonkarahisar gastronomi dünyasının en dikkat çekici buluşmalarından birine ev sahipliği yaparken, bu yılki Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde kurulan ve 81 kentin yemeklerinin buluştuğu 257 metre uzunluğundaki 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" ile Guinness Rekoru denemesi yapılacak.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 15:17

VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde başladı. Bu yıl 81 ilin bine yakın yemeğinin aynı sofrada buluştuğu 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" kuruldu. ’na girmek için 81 ilin yemeklerinin yer aldığı, 81 metre çapında 257 metrelik sofra kuruldu.

Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

Türkiye'nin damak çatlatan bir birinden güzel lezzetleri aynı sofrada beğeniye sunuldu.

Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

’ımızda buluşacak bu açıdan çok önemli aynı zamanda ’Anadolu’dakiler Projesi’ne de Afyonkarahisar Gastronomi Festivali’nde ev sahipliği yapacağız. Son iki yıldır Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardık gastronomi festivallerimizde. Bu yıl da yine 81 metre çapında 257 metre uzunluğunda sofra kuruyoruz. 81 ilin yemekleri bu sofrada buluşacak. Hititler, Frigler ve Osmanlı mutfağı bu sofrada sergilenecek. Bu açıdan bu yıl da rekorlar kıracağız. 21 ülkeden mutfağın önemli isimleri, şefleri GastroAfyon’da olacak. Rekorların kırılacağı damakların şenleneceği lezzet şölenimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

Guinness gözlemcilerin bulunduğu alanda sonucun akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

Tam 257 metre! Guinness için 81 ilden rekor denemesi

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal rekor denemesinin gerçekleştirildiği için Afyonkarahisar ve Türkiye adına çok mutlu olduklarını ve bir birinden lezzetli tatların bir arada olduğunu ifade ettiler.

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ETİKETLER
#Afyonkarahisar
#Guinness Rekorlar Kitabı
#Gastroafyon Turizm Ve Lezzet Festivali
#Afyon Motor Sporları Merkezi
#Dr. Naci Aktaş
#Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası
#Ekonomi
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