Tam 3 banka yılbaşı kredisi veriyor! Düşük faiz oranı, taksit erteleme ve esnek ödeme planı ile yeni yıl kredisi ilaç olacak

29 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:20

Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu. Tam 3 banka vatandaşın nakit ihtiyacına ilaç olacak ertelemeli kredi kampanyasını duyurdu. Kredi seçeneklerini tüketiciler için daha cazip hale getiren bankalar, yeni yıl kredisi için düşük faiz oranı, taksit erteleme ve esnek ödeme planları ile avantajları açıkladı. İşte faizsiz kredi veren bankalar ile yılbaşı kredi kampanyaları.

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Ertelemeli kredi ve faizsiz kredi veren bankalar​ vatandaşın radarında. Yılbaşı kredisi almayı düşünenler kredi faiz oranlarını, vade sürelerini ve toplam geri ödeme maliyetlerini merak ediyor. Tam 3 banka yeni yıl kredisi için kampanyalarını açıkladı. Üstelik başvuru sürecini kolaylaştırmak için online kredi başvuru imkanı da sağladı. İşte yılbaşı kredisi veren bankalar ve ödeme planları.

YILBAŞI KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Yeni yılda tatil planı yapanlar, ev eşyası almayı düşünenler, alışveriş yapacaklar ya da 2025'e yatırım yapmak için nakit ihtiyacı olanlar bankaların avantajlı kredilerini sorguluyor. Yeni yıl ile birlikte bankalar da yılbaşı kredi kampanyalarını açıkladı.

Bazı bankalar 0 faiz ile avantaj sunarken bazıları düşük faiz oranları ile esnek ödeme planlarını duyurdu. Yeni yıl kredisi veren 3 bankanın sunduğu kredi seçenekleri şöyle;

İŞ BANKASI YENİ YIL KREDİSİ

3 ay erteleme imkanı sunan İş Bankası yeni yıl kredisi, 250.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Kredi tutarı 100.000 TL üzerinde olan krediler için vade 12 ay,

50.000 TL – 100.000 TL’ye kadar (100.000 TL dahil) olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı.

50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay uygulanıyor.

YAPIKREDİ 3 AY ERTELEMELİ YILBAŞI KREDİSİ

3 aya kadar ertelemeli kredi sunan Yapı Kredi Mobil için ilk taksit tarihi kredi açılış gününden azami 120 gün sonrasında alınıyor.

Azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay,

En fazla 90 gün öteleme seçeneği veriyor.

Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite alınıyor.

GARANTİ 25 BİN TL FAİZSİZ YILBAŞI KREDİSİ

Garanti BBVA Mobil’den müşteri olana, 25.000 TL’ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans veriyor. Faizsiz kredi kampanyasından 10 – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.