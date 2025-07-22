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 | Baran Aksoy

Tam bir vitamin deposu! Hasadı başladı: Kilosu 200 TL'yi buluyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde tam bir vitamin deposu olan ejder meyvesinin (pitaya) hasadına başlandı. Kilosunun yaklaşık 200 TL'yi bulduğu ejder meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:18

Türkiye'nin en önemli örtü altı tarım merkezlerinden biri sayılan 'da son yıllarda tropikal meyve üretimine hız kazandırıldı. Bölgede; avokado, mango ve papayanın ardından artık ejder meyvesi de üretime kazandırıldı.

Tam bir vitamin deposu! Hasadı başladı: Kilosu 200 TL'yi buluyor

KİLOSU 200 LİRAYI BULUYOR

Ejder meyvesi için oluşturulan tarlalarda yoğun hasat çalışmalarıyla birlikte üreticiler, ürünlerini hem yurtiçindeki tüketicilere hem de yurt dışına ulaştıracak. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ejder meyvesi kilogramı 150 ila 200 TL arasında alıcı buluyor.

Tam bir vitamin deposu! Hasadı başladı: Kilosu 200 TL'yi buluyor

700 DÖNÜM ARAZİDE ÜRETİMİ YAPILIYOR

Ejder meyvesi hasadı için serada üreticiler ile birlikte hasat yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde 2025 yılı itibariyle yaklaşık 700 dönüm arazide ejder üretimi yapılıyor. Kaktüs familyası ve sap tropikal bir iklimde olduğumuzdan dolayı örtü altında istemiş olduğu nem ve sıcaklığı sağlamaya çalışıyoruz. Alanya’da da gayretli bir şekilde yetiştiricilik yapan üreticilerimiz var. Bizlerde Alanya Ziraat odası olarak teknik destek veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Tam bir vitamin deposu! Hasadı başladı: Kilosu 200 TL'yi buluyor

KAN ŞEKERİ VE CİLT BAKIMINA FAYDALI

Lezzetinden başka insan sağlığına olan etkilerinden bahseden Göktepe ‘’Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan şekerinin düzenlenmesinde, cilt bakımında oldukça güzel bir ürünümüz. Aynı zamanda magnezyum D ve C vitamini olarak da zengin bir ürün’’ şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#Sağlık
#Yaşam
#sağlıklı beslenme
#tarım
#üretim
#Alanya
#Tropikal Meyveler
#Ejder Meyvesi
#Örtü Altı Tarım
#Ekonomi
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