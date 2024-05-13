Tapu haczi milyonlara ulaştı, 2023'te rekor kırdı

13 May 2024 12:17 - Güncelleme : 13 May 2024 12:23

Kamu 3 yıl boyunca personel alımı sadece emekli olanların yerine olacak

Kamu 3 yıl boyunca personel alımı sadece emekli olanların yerine olacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre e-haciz uygulanan tapu sayısı rekor kırdı.

HACİZLİ TAPU 6 MİLYONU AŞTI

İhtiyaç faizlerindeki artış ve ev fiyatlarının düşüşlere rağmen yüksek bulunması konut sahipliği oranını düşürdü. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle yurttaştan alacakları 6 Mayıs itibarıyla 3 trilyon 108 milyar TL’ye kadar çıktı.

Bununla beraber, icraya düşen kredi kartı ve kredi alacakları ise 59,7 milyar lira oldu. Tüm bunların yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise, 2023 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 6 milyonu aştığı öğrenildi.

YILDAN YILA ARTTI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, tapulara yönelik ilk e-haciz uygulaması 14 Ocak 2019 tarihinde Sincan Batı Adliyesi’nde uygulanmaya başlandı. Tapuda e-haciz, 15 Mayıs 2019 tarihinde ise Türkiye çapında yaygınlaştırıldı. Müdürlüğün, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına yönelik e-haciz verileri ise dikkati çekti.

Resmi verilere göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz tesisi gerçekleştirilirken bu sayı 2021 yılında yüzde 45 artarak 5 milyon 431 bin 29’a ulaştı. 2022 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısı ise 5 milyon 572 bin 805 olarak kayıtlara geçti.

2023’TE TAPU HACİZİ REKOR KIRDI

Tapular üzerindeki e-haciz sayısı, 2023 yılında ise çarpıcı boyutlara çıktı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün e-haciz, terkin ve kamu haczine yönelik 2023 yılı istatistiklerinde şu veriler sıralandı:

Tapuda e-haciz tesis sayısı: 6 milyon 379 bin 959

Tapuda e-haciz terkin sayısı: 3 milyon 617 bin 83

GİB tarafından konulan kamu haczi: 284 bin 171

KONUT SAHİPLİK ORANI DÜŞTÜ

Türkiye’de inşa edilen konut sayısı artsa da konut sahipliği oranı 2014 itibarıyla düzenli olarak düşüyor. 2014’te yüzde 61,1 olan konut sahipliği oranı, 2023 yılında yüzde 56,2 ile ifade ediliyor.