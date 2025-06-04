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 | İrem Çınar

Tapu sahipleri dikkat! GİB harekete geçti: Başvurmayan tüm hakkını kaybedecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerindeki usulsüzlüklere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kurum, son beş yıla ait tapu devirlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, 9.150 işlemde satış bedelinin gerçeğe aykırı biçimde düşük gösterildiği belirlendi. Bu durumun, tapu harcının eksik ödenmesine yol açtığı tespit edildi. Usulsüzlük tespit edilen işlemlerle ilgili hem alıcılara hem de satıcılara resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Denetimlerin, gayrimenkul satışlarında şeffaflık ve vergi kaybının önlenmesi amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 16:14

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerinde eksik beyan yapan mükellefler için önemli uyarılarda bulundu. Yayımlanan genelgeye göre, belirlenen süre içinde pişmanlık başvurusunda bulunanlar vergi ziyaı cezasından muaf tutulacak. Ancak bu kişilerden aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi tahsil edilecek.

Tapu sahipleri dikkat! GİB harekete geçti: Başvurmayan tüm hakkını kaybedecek

PİŞMANLIK BAŞVURUSU YAPMAYANLAR ÇİFTE YÜK ALTINDA KALACAK

GİB, tapu devri sırasında eksik beyanla harç ödeyen ancak pişmanlık hakkından yararlanmayan mükelleflerin, ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını bildirdi. Bu kapsamda, gerçek tapu harcının yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak.

Tapu sahipleri dikkat! GİB harekete geçti: Başvurmayan tüm hakkını kaybedecek

GENELGEDE SÜREÇ AYRINTILARIYLA AÇIKLANDI

Genelgede, vergi usul mevzuatı çerçevesinde tapu devir işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Uygulamada çoğunlukla taraflarca resmi beyanname sunulmadığı, ancak karşılıklı beyanlara dayalı belgeler üzerinden harç tahsil edildiği belirtildi. Bu durumlarda eksik beyanın tespiti halinde, Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesi kapsamında pişmanlık başvurusu yapılabileceği ve bu başvuru sayesinde usulsüzlük cezası uygulanmayacağı vurgulandı.

Tapu sahipleri dikkat! GİB harekete geçti: Başvurmayan tüm hakkını kaybedecek

VATANDAŞLARA UYARI: SÜREYİ KAÇIRMAYIN

Yetkililer, cezalı ödeme durumuyla karşı karşıya kalmamak için tebligatlarda belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. GİB, mükelleflerin hak kaybına uğramaması ve ek mali yük altına girmemesi için süreci dikkatle takip etmeleri gerektiğini ifade etti. Eksik tapu harcı beyanında bulunanların, vergi ziyaı cezasından muafiyet için GİB’in tanıdığı sürede pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları gerekiyor. Aksi halde hem ceza hem de yüksek faiz yüküyle karşılaşmaları kaçınılmaz olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Vergi beyannamesi nedir?
Gelir vergisi beyannamesi, Türkiye'de mükellef olan bireylerin vergiye tabi gelirlerini bildirdikleri ve ilgili vergileri ödedikleri bir beyanname türüdür. Bu beyanname, Türkiye'deki Gelir Vergisi Kanunu'na göre düzenlenir ve her yıl belirli bir dönem için hazırlanır.
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