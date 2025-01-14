Tarife belli oldu! Tütün ve alkollü içecekte teminat tutarları yükseltildi: Resmi Gazete'de yayımlandı

14 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:15

Yeni yönetmelik kapsamında tütün ve alkollü içecek üretimi ile ticaretinde faaliyet gösteren firmalardan alınacak teminat bedelleri açıklandı. Sektöre göre değişen teminatlar, yıllık üretim kapasitelerine göre 719 bin TL ile 71,9 milyon TL arasında değişiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği Resmi Gazete​'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte, tütün​, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara​ filtresi, alkol ve alkollü içeceklerin üretim ve ticaret faaliyetlerini yürütenlerden alınacak teminat bedelleri belirlendi.

SİGARA VE MAKARON ÜRETİMİNDE TEMİNAT BEDELLERİ

Sigara kategorisinde, yıllık tek vardiyada teorik üretim kapasitesine göre teminat bedelleri şu şekilde olacak:

20 milyar adede kadar olanlardan 57 milyon 572 bin lira,

20-40 milyar adede kadar olanlardan 64 milyon 768 bin lira,

40 milyar adetten fazla olanlardan 71 milyon 965 bin lira.

MAKARON KATEGORİSİNDE TEMİNAT BEDELLERİ

3 milyar adede kadar olanlardan 57 milyon 572 bin lira,

3-4 milyar adede kadar olanlardan 64 milyon 768 bin lira,

4 milyar adetten fazla olanlardan 71 milyon 965 bin lira.

DİĞER TÜTÜN MAMULLERİ

NARGİLELİK TÜTÜN:

300 tona kadar olanlardan 7 milyon 196 bin lira,

300-600 tona kadar olanlardan 14 milyon 393 bin lira,

600 tondan fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira.

PURO VE SİGARİLLO:

50 tona kadar olanlardan 14 milyon 393 bin lira,

50-100 tona kadar olanlardan 21 milyon 589 bin lira,

100 tondan fazla olanlardan 28 milyon 786 bin lira.

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN:

500 tona kadar olanlardan 7 milyon 196 bin lira,

500-1000 tona kadar olanlardan 14 milyon 393 bin lira,

1000 tondan fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira.

PİPOLUK TÜTÜN:

200 tona kadar olanlardan 5 milyon 757 bin lira,

200-400 tona kadar olanlardan 11 milyon 514 bin lira,

400 tondan fazla olanlardan 14 milyon 393 bin lira.

SİGARA KAĞIDI VE FİLTRESİ

YAPRAK SİGARA KAĞIDI:

3 milyar adede kadar olanlardan 4 milyon 317 bin lira,

3 milyardan fazla olanlardan 7 milyon 196 bin lira.

SİGARA FİLTRESİ:

5 milyar adede kadar olanlardan 4 milyon 317 bin lira,

5 milyar adetten fazla olanlardan 7 milyon 196 bin lira.

TÜTÜN İŞLEME TESİSLERİ

Tütün işleme tesisi kurma veya faaliyet uygunluk belgesine sahip olanlardan ya da bu belgeleri almak için başvuranlardan alınacak teminat bedelleri:

Günlük teorik kapasitesi 50 tona kadar olanlardan 7 milyon 196 bin lira,

50 tondan fazla olanlardan 14 milyon 393 bin lira.

ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜ

FERMENTE ALKOLLÜ İÇECEKLER:

20 bin litreye kadar olanlardan 719 bin lira,

20-100 bin litreye kadar olanlardan 1 milyon 439 bin lira,

100-300 bin litreye kadar olanlardan 2 milyon 878 bin lira,

300 bin-2 milyon litreye kadar olanlardan 5 milyon 757 bin lira,

2-10 milyon litreye kadar olanlardan 11 milyon 514 bin lira,

10-50 milyon litreye kadar olanlardan 21 milyon 589 bin lira,

50 milyon litreden fazla olanlardan 71 milyon 965 bin lira.

DİSTİLE ALKOLLÜ İÇECEKLER:

20 bin litreye kadar olanlardan 719 bin lira,

20-100 bin litreye kadar olanlardan 1 milyon 439 bin lira,

100-300 bin litreye kadar olanlardan 2 milyon 878 bin lira,

300 bin-2 milyon litreye kadar olanlardan 5 milyon 757 bin lira,

2-10 milyon litreye kadar olanlardan 11 milyon 514 bin lira,

10 milyon litreden fazla olanlardan 21 milyon 589 bin lira.

ETİL ALKOL VE METANOL İTHALATI

Etil alkol ithalatı yapanlardan 71 milyon 965 bin lira,

Metanol ve sadece analiz amaçlı etil alkol ithalatı yapanlardan 7 milyon 196 bin lira,

Sadece analiz amaçlı metanol ithalatı yapanlardan 1 milyon 439 bin lira,

Analiz amaçlı hem etil alkol hem metanol ithalatı yapanlardan 8 milyon 635 bin lira teminat istenecek.

FAALİYET HACMİ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA TEMİNAT TUTARLARI

Sektörde faaliyet gösteren firmaların yıllık kapasitelerinin değişmesi durumunda teminat tutarları güncellenecek. Ancak bir firmadan alınacak toplam teminat tutarı 71 milyon 965 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca, tütün ticareti yetki belgesi olan ya da almak isteyen firmalardan ayrıca teminat istenmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerde de teminat talep edilmeyecek.