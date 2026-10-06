Tarihte bir ilk yaşandı: Benzinli araçlarda tarihi kırılma

Otomobil dünyasında uzun süredir beklenen eşik aşıldı. Küresel yeni otomobil satışlarında yalnızca benzinle çalışan modellerin payı, 2026’nın ilk yarısında ilk kez yüzde 50’nin altına düştü. Mobility Global verilerine göre ocak-haziran döneminde benzinli otomobiller küresel satışların yüzde 49’unu oluşturdu. Oysa bu oran 2021’de yüzde 73 seviyesindeydi. Yani benzinli otomobiller yalnızca beş yıl içinde küresel pazardaki payından 24 puan kaybetti.

BENZİNLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Veriler, içten yanmalı motorlu araç pazarındaki dönüşümün hızlandığını gösteriyor. 2026’nın ilk altı ayında yalnızca benzinle çalışan otomobillerin satışları yıllık bazda yüzde 10 azaldı ve 20,25 milyon adede geriledi. Toplam pazardaki payları da bir yıl içinde yüzde 52’den yüzde 49’a düştü.

Aynı dönemde bataryalı elektrikli otomobil satışları yüzde 12 artarak 6,87 milyon adede ulaştı. Elektrikli modellerin küresel pazardaki payı yüzde 17 oldu. Geleneksel hibritlerde de yükseliş vardı. Satışlar yüzde 10 artarak 7,27 milyon adede çıktı ve hibritlerin pazar payı yüzde 18’e ulaştı.

YAKIT FİYATLARI TÜKETİCİNİN TERCİHİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Benzinli otomobillerdeki gerilemenin arkasındaki nedenlerden biri de artan yakıt maliyetleri. Orta Doğu’daki çatışmaların ardından petrol ve yakıt fiyatlarının yükselmesi, tüketicileri kullanım maliyeti daha düşük araçlara yöneltti. Üstelik küresel otomobil pazarı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 5 küçülürken yalnızca benzinle çalışan otomobillerin satışlarının yüzde 10 gerilemesi dikkat çekiyor. Başka bir ifadeyle benzinli modeller, genel pazardan daha hızlı kan kaybediyor.

EN SERT DÜŞÜŞ ÇİN’DE YAŞANDI

Benzinli otomobil satışlarındaki en büyük gerileme Çin’de görüldü. Çin pazarında satışlar yüzde 26 düşerken Avrupa’da gerileme yüzde 13 oldu. Çin’de ağustos ayında benzinli otomobiller ile geleneksel hibritlerin toplam satışlarının yüzde 40 azalması da bu eğilimin sürdüğünü gösterdi. Aynı dönemde bataryalı elektrikli araç satışlarında ise sınırlı bir artış yaşandı.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR BENZİNLİYİ GEÇTİ

Avrupa Birliği’nde de tablo değişmeye başladı. ACEA verilerine göre yılın ağustos ayına kadar olan dönemde AB ülkelerinde 1 milyon 641 bin 333 elektrikli otomobil tescil edildi. Benzinli otomobil tescilleri ise 1 milyon 634 bin 733 adetle bunun gerisinde kaldı. Benzinli araç tescilleri aynı dönemde yüzde 18,6 azaldı. Bu rakamlar, Avrupa pazarında elektrikli otomobillerin artık benzinli modellerle yalnızca yarışmadığını, onları geçmeye başladığını da ortaya koyuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA BÖLGELER ARASINDA BÜYÜK FARK VAR

Elektrikli otomobillerde yükseliş sürse de tablo dünyanın her yerinde aynı değil. Avrupa’da bataryalı elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında yüzde 32 artarak 1,81 milyon adede ulaştı. Güneydoğu Asya’da satışlar yüzde 81 yükselerek 350 bine çıktı. Okyanusya’da ise satışlar iki kattan fazla artarak 110 bin seviyesine ulaştı.

Çin’de elektrikli otomobil satışları yüzde 3 gerileyerek 3,44 milyon adede inse de ülke halen küresel elektrikli otomobil satışlarının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştiriyor. Kuzey Amerika’da ise elektrikli otomobil satışları yüzde 15 azaldı.

YENİ OTOMOBİLLERİN YÜZDE 83’ÜNDE HÂLÂ MOTOR VAR

Benzinli otomobillerin küresel satışlardaki payının yüzde 50’nin altına inmesi önemli bir eşik. Ancak bu, dünyada satılan otomobillerin çoğunun artık tamamen elektrikli olduğu anlamına gelmiyor. Mobility Global’in açıkladığı yüzde 49’luk oran, yalnızca başka bir güç aktarma sistemi bulunmayan ve sadece benzinle çalışan otomobilleri kapsıyor.

Hibrit otomobiller ayrı bir kategoride değerlendiriliyor. Üstelik yılın ilk yarısında geleneksel hibritler, tamamen elektrikli otomobillerden daha fazla sattı. Dizel ve şarj edilebilir hibrit modeller de diğer kategoriler içerisinde yer alıyor. Bu nedenle 2026’nın ilk yarısında dünyada satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 83’ünde hâlâ bir içten yanmalı motor bulunuyor. Yakıt kullanmayan tamamen elektrikli araçların payı ise yüzde 17 seviyesinde.