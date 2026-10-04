Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen zamlar araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. İçten yanmalı motorlarda bir deponun maliyetinin 5 bin liraya dayanması vatandaşları zor duruma soktu. Yakıt maliyetinin artması da otomobil tercihlerini değiştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Akaryakıt zamları otomobil tercihlerini değiştirdi: Elektrikli araçlara talep artıyor Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle sağladığı enerji avantajı elektrikli otomobillere olan talebi ve fiyatları artırırken, Togg satışlarda zirvede yer aldı. Ev tipi şarj kullanan bir elektrikli otomobil 100 kilometrede 60-90 TL enerji maliyetine sahipken, bu tutar benzinli araçta yaklaşık 592 TL'ye ulaşıyor. Kullanım maliyeti avantajının talebi artırmasıyla bazı ikinci el elektrikli otomobillerin fiyatlarında son üç ayda yüzde 20'ye varan artışlar görüldü. Galericiler, tüketicilerin artık kullanım maliyetine baktığını ve özellikle evden şarj imkânının talebi artırdığını belirtti. Togg T10X, 4 bin 237 adetlik satışla eylülde Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olurken T10F modeli 2 bin 455 satışla beşinci sırada yer aldı. Eylül ayında Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DAHA AVANTAJLI

Ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamada 100 kilometrede benzinli bir otomobil yaklaşık 592 TL, dizel 570 TL, LPG’li otomobil ise 371 TL’lik yakıt tüketirken, elektrikli bir otomobil ev tipi şarj kullanıldığında yaklaşık 60-90 TL’lik enerji maliyetiyle aynı mesafeyi kat edebiliyor. Aradaki fark, yıllık kullanımda daha da belirginleşiyor.

Ayda 1000 kilometre yol yapan bir sürücü için elektrikli otomobilin ev tipi şarjla enerji maliyeti yaklaşık 600-900 TL seviyesinde kalırken, benzinli araçta bu tutar yaklaşık 5 bin 920 TL’ye, dizelde 5 bin 700 TL’ye, LPG’li araçta ise 3 bin 710 TL’ye çıkıyor. Böylece elektrikli otomobilin özellikle yüksek kilometre yapan kullanıcılar açısından sağladığı maliyet avantajı daha görünür hâle geliyor.

TALEP ARTINCA FİYAT DA ARTTI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kullanım maliyetindeki avantaj, elektrikli araçlara olan talebi ikinci el piyasasında da artırdı. Genel ikinci el otomobil piyasasında son aylarda fiyat hareketleri sınırlı kalırken, elektrikli modellerde talebin daha hızlı yükselmesi fiyatlara da yansıyor. Piyasadaki model ve donanım farklılıkları nedeniyle değişmekle birlikte, bazı elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatlarında son üç ayda yaklaşık yüzde 20’ye varan artışlar görüldüğü belirtiliyor.

EVDEN ŞARJ KOLAYLIĞI TERCİH SEBEBİ

İstanbul’da ikinci el otomobil ticareti yapan galerici Serkan Biçer, tüketicilerin artık yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın kullanım maliyetine de baktığını belirterek, elektrikli araçlarda özellikle evden şarj imkânının talebi artırdığını ifade etti.

Galerici Mehmet Kaya da elektrikli otomobillerin ikinci el satışlarında ağırlığının arttığını belirterek, özellikle şehir içinde kullanılan, yeterli menzile sahip ve şarj imkânı bulunan modellerin daha hızlı alıcı bulduğunu söyledi.

Sektörde, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini koruması hâlinde elektrikli otomobillerin toplam ikinci el pazarındaki payının da artacağı değerlendiriliyor. Özellikle evinde veya iş yerinde şarj imkânı bulunan tüketiciler için yakıt giderindeki fark, elektrikli otomobil satın alma kararında giderek daha belirleyici bir unsur hâline geliyor.

ARAÇLARIN YAKIT-ENERJİ GİDERİ

Araç tipi Ortalama tüketim 100 km maliyeti Elektrikli (ev tipi) 18 kWh 60-90 TL Elektrikli (hızlı şarj) 18 kWh 180-280 TL LPG’li 9 litre 370-400 TL Dizel 6 litre 520-570 TL Benzinli 7 litre 550-590 TL

TOGG SATIŞLARDA ZİRVEDE

Otomotiv pazarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8’lik daralırken Togg T10X, 4 bin 237 adetlik satışla ağustosun ardından eylül ayında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Togg’un T10F modeli ise 2 bin 455 satışla genel listede beşinci sıraya yerleşti.

Eylülde satılan tüm elektrikli otomobiller arasında Togg’un iki modeli ilk iki sırayı paylaşırken, markanın elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşti. Eylül ayında satılan her iki elektrikli araçtan biri Togg oldu.