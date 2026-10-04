Akaryakıt zamları otomobil tercihlerini değiştirdi: Elektrikli araçlara talep artıyor

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İstanbul
Akaryakıt fiyatlarına son dönemde gelen zamlar araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. İçten yanmalı motorlarda bir deponun maliyetinin 5 bin liraya dayanması vatandaşları zor duruma soktu. Yakıt maliyetinin artması da otomobil tercihlerini değiştirdi.
Ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamada 100 kilometrede benzinli bir otomobil yaklaşık 592 TL, dizel 570 TL, LPG’li otomobil ise 371 TL’lik yakıt tüketirken, elektrikli bir otomobil ev tipi şarj kullanıldığında yaklaşık 60-90 TL’lik enerji maliyetiyle aynı mesafeyi kat edebiliyor. Aradaki fark, yıllık kullanımda daha da belirginleşiyor.
Ayda 1000 kilometre yol yapan bir sürücü için elektrikli otomobilin ev tipi şarjla enerji maliyeti yaklaşık 600-900 TL seviyesinde kalırken, benzinli araçta bu tutar yaklaşık 5 bin 920 TL’ye, dizelde 5 bin 700 TL’ye, LPG’li araçta ise 3 bin 710 TL’ye çıkıyor. Böylece elektrikli otomobilin özellikle yüksek kilometre yapan kullanıcılar açısından sağladığı maliyet avantajı daha görünür hâle geliyor.
Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; kullanım maliyetindeki avantaj, elektrikli araçlara olan talebi ikinci el piyasasında da artırdı. Genel ikinci el otomobil piyasasında son aylarda fiyat hareketleri sınırlı kalırken, elektrikli modellerde talebin daha hızlı yükselmesi fiyatlara da yansıyor. Piyasadaki model ve donanım farklılıkları nedeniyle değişmekle birlikte, bazı elektrikli otomobillerin ikinci el fiyatlarında son üç ayda yaklaşık yüzde 20’ye varan artışlar görüldüğü belirtiliyor.
İstanbul’da ikinci el otomobil ticareti yapan galerici Serkan Biçer, tüketicilerin artık yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın kullanım maliyetine de baktığını belirterek, elektrikli araçlarda özellikle evden şarj imkânının talebi artırdığını ifade etti.
Galerici Mehmet Kaya da elektrikli otomobillerin ikinci el satışlarında ağırlığının arttığını belirterek, özellikle şehir içinde kullanılan, yeterli menzile sahip ve şarj imkânı bulunan modellerin daha hızlı alıcı bulduğunu söyledi.
Sektörde, akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrini koruması hâlinde elektrikli otomobillerin toplam ikinci el pazarındaki payının da artacağı değerlendiriliyor. Özellikle evinde veya iş yerinde şarj imkânı bulunan tüketiciler için yakıt giderindeki fark, elektrikli otomobil satın alma kararında giderek daha belirleyici bir unsur hâline geliyor.
|Araç tipi
|Ortalama tüketim
|100 km maliyeti
|Elektrikli (ev tipi)
|18 kWh
|60-90 TL
|Elektrikli (hızlı şarj)
|18 kWh
|180-280 TL
|LPG’li
|9 litre
|370-400 TL
|Dizel
|6 litre
|520-570 TL
|Benzinli
|7 litre
|550-590 TL
Otomotiv pazarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,8’lik daralırken Togg T10X, 4 bin 237 adetlik satışla ağustosun ardından eylül ayında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Togg’un T10F modeli ise 2 bin 455 satışla genel listede beşinci sıraya yerleşti.
Eylülde satılan tüm elektrikli otomobiller arasında Togg’un iki modeli ilk iki sırayı paylaşırken, markanın elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşti. Eylül ayında satılan her iki elektrikli araçtan biri Togg oldu.