Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

En çok satan 10 otomobil belli oldu: Elektrikli payı artıyor, manuel tarih oluyor

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:43
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
otomobil

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Eylül ayında en çok satan ilk 10 otomobil belli oldu. Pazar payında elektrikli otomobiller yüzde 20’lik paya yaklaşırken manuel adeta tarih oluyor.

2
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627 bin 977 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,12 daralarak 175 bin 488 adet oldu.

3
hafif ticari araç

EYLÜL AYI VERİLERİ

2026 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Eylül ayına göre yüzde 24,33 oranında daralarak 83 bin 469 adet oldu. 2026 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,80 daralarak 63 bin 736 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,42 daralarak 19 bin 733 adet oldu.

4
elektrikli otomobil

BENZİNLİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ VERİLERİ

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 258 bin 453 adetle yüzde 41,2 pay, hibrit otomobil satışları 204 bin 956 adetle yüzde 32,6 pay, elektrikli otomobil satışları 121 bin 79 adetle yüzde 19,3 pay ve dizel otomobil satışları 34 bin 520 adetle yüzde 5,5 pay, otogazlı otomobil satışları 8 bin 969 adetle yüzde 1,4 pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,9 artarak yüzde 17 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 59 azalarak yüzde 2,3 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 610 bin 177 adetle yüzde 97,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 17 bin 800 adetle yüzde 2,8 pay aldı.

5
Renault

Eylül ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Renault: 11 bin 430 adet

6
Togg

Togg: 6 bin 692 adet

7
Fiat

Fiat: 6 bin 208 adet

8
Volkswagen

Volkswagen: 6 bin 140 adet

9
Hyundai

Hyundai: 5 bin 532 adet

10
Toyota

Toyota: 5 bin 429 adet

11
Ford

Ford: 4 bin 394 adet

12
Peugeot

Peugeot: 4 bin 304 adet

13
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz: 3 bin 950 adet

14
Skoda

Skoda: 3 bin 397 adet

15
BYD

Eylül ayında Tesla bin 725 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery bin 301 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 8 adet satış yaptı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.