En çok satan 10 otomobil belli oldu: Elektrikli payı artıyor, manuel tarih oluyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627 bin 977 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,12 daralarak 175 bin 488 adet oldu.