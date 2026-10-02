En çok satan 10 otomobil belli oldu: Elektrikli payı artıyor, manuel tarih oluyor

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İstanbul
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Eylül ayında en çok satan ilk 10 otomobil belli oldu. Pazar payında elektrikli otomobiller yüzde 20’lik paya yaklaşırken manuel adeta tarih oluyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,39 oranında daralarak 803 bin 465 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 15,45 oranında daralarak 627 bin 977 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,12 daralarak 175 bin 488 adet oldu.
EYLÜL AYI VERİLERİ
2026 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Eylül ayına göre yüzde 24,33 oranında daralarak 83 bin 469 adet oldu. 2026 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,80 daralarak 63 bin 736 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,42 daralarak 19 bin 733 adet oldu.
BENZİNLİ, HİBRİT VE ELEKTRİKLİ VERİLERİ
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 258 bin 453 adetle yüzde 41,2 pay, hibrit otomobil satışları 204 bin 956 adetle yüzde 32,6 pay, elektrikli otomobil satışları 121 bin 79 adetle yüzde 19,3 pay ve dizel otomobil satışları 34 bin 520 adetle yüzde 5,5 pay, otogazlı otomobil satışları 8 bin 969 adetle yüzde 1,4 pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 7,9 artarak yüzde 17 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 59 azalarak yüzde 2,3 pay aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 610 bin 177 adetle yüzde 97,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 17 bin 800 adetle yüzde 2,8 pay aldı.
Eylül ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:
Renault: 11 bin 430 adet
Togg: 6 bin 692 adet
Fiat: 6 bin 208 adet
Volkswagen: 6 bin 140 adet
Hyundai: 5 bin 532 adet
Toyota: 5 bin 429 adet
Ford: 4 bin 394 adet
Peugeot: 4 bin 304 adet
Mercedes-Benz: 3 bin 950 adet
Skoda: 3 bin 397 adet
Eylül ayında Tesla bin 725 adet satış rakamına ulaşırken, Çinli otomobil markası Chery bin 301 adet satış gerçekleştirdi. Diğer bir Çinli marka olan BYD ise 8 adet satış yaptı.